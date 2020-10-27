Claudia Schiffer yılın kadını seçildi

MÜNİH merkezli dergi yaptığı açıklamada korona salgını nedeniyle yılın kadını ödülünün bu yıl her zamankinden farklı belirlendiğini ve yılın kadını ödülünü süper model Schiffer’ın layık görüldüğünü açıkladı. Dergiden yapılan açıklamada Claudia Schiffer’in güzelliğinden bir şey yitirmediğini ve dünyanın her yerindeki genç kızlara iyi bir örnek olduğunu belirterek, yılın kadını ödülünün de örnek kişiliği sayesinde almaya hak kazandığı belirtildi. Dergi, korona salgını nedeniyle bu yıl ödülleri sahiplerine vermek için gala düzenlemeyecek. Ödülleri alanlar için birer video hazırlayan dergi yönetimi, görüntüleri de 29 Ekim’de sosyal medya hesaplarında paylaşacak.