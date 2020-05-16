Clattenburg: "Hayalarımı sıkan futbolcu oldu!"

İngiliz hakemin listesinin ikinci sırasında ise Porto, Real Madrid ve Beşiktaş formaları giyen Pepe yer aldı. Clattenburg, "Pepe güvenilmez bir oyuncudur. 2016 Şampiyonlar Ligi finali sırasında kendini yere atıp durdu. Onu maç içerisinde iki kez çok ciddi şekilde uyardım. Maçtan sonra o pozisyonlar izledim. Başka bir hakem tuzaklarına düşebilirdi. Ancak, ben ev ödevimi yapmıştım. Önyargılı değildim ama Pepe'nin tarzından haberim vardı. Onunla mücadele etmek için önceden analiz etmem gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"MIKEL BENİ IRKÇILIKLA SUÇLADI"

Clattenburg'un listesinin üçüncü sırasında ise bir dönem Trabzonspor forması da giyen Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu John Obi Mikel yer aldı. İngiliz düdük, "2012'deki Manchester United maçı sonrası beni ırkçılıkla suçladı. Ne mutlu ki Federasyon benim ırkçılık yapmadığımı ortaya çıkardı. Ancak sonrasında Mikel, haksız suçlamaları nedeniyle benden özür dilemedi." dedi.

"MAÇ ÖNCESİ HAYALARIMI SIKTI"

İngiliz hakemin listesinin 4. sırasında ise Jens Lehmann yer aldı. Clattenburg, "Lehmann, her şeye çaresizce itiraz ederdi. Hiçbir karar onu mutlu etmezdi. Diğer hakemler de aynı şeyi söyler." açıklamasını yaptı.

Clattenburg, 5. sırada ise Liverpool ve Manchester City formaları giyen Craig Bellamy'e yer verdi. İngiliz düdük, "Manchester City'de oynarken, bir maç öncesi tünelde önce hayalarımı sert şekilde sıktı. İnanamadım. Sonra bağırmaya başladı. Kollarını boynuma doladı ve meydan okudu." itirafında bulundu.