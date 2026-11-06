Çivili şeker dehşeti! Cadılar bayramı kâbus oldu

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Almanya’da Halloween (Cadılar Bayramı) sonrası polis, ülke genelinde 80’den fazla vakada çikolata ve şekerlemelerin içine çivi, iğne, vida ve hatta madeni para yerleştirildiğini tespit etti. En az iki çocuk, ağızlarında oluşan yaralanmalar nedeniyle tedavi gördü. Yetkililer, olayların kısa sürede ve birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerde yoğunlaşmasının ardından faillerin internet üzerinden birbirini teşvik etmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor.

NEREDEN ALDIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Essen Polis Sözcüsü Matthias Werk, yaptığı açıklamada “Şu anda faillerin bu suçları işleme ilhamını internetten aldığını değerlendiriyoruz. Bu tür bir kaynağa yönelik soruşturma sürüyor” dedi. Bazı ülkelerde şekerlemelerin mıknatısla kontrol edilmesi gibi korunma yöntemlerine dair uyarıların dolaştığı, bu uyarıların faillere fikir vermiş olabileceğini düşündüğü belirtildi. Çocukların şekerleri nereden aldığı henüz netleşmezken polis, faillerin çivili şekerlemeleri, mahalle sakinlerinin çocuklar için kapı önlerine koydukları şekerlemelerle değiştirdikleri ihtimali üzerinde duruyor.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜYEN AKIM MI

Psikolog Nina Grimm, psikolojik açıdan öne çıkan iki açıklama olduğuna dikkat çekti. Buna göre, failler empati duymayabilir ve başkalarına acı vermekten zevk alabilir. Grimm, ideolojik bir öz meşrulaştırmanın da mümkün olduğunu belirterek “Örneğin, kültürümüzün giderek Amerikanlaşmasının bir ifadesi olarak Halloween’in reddedilmesi gibi milliyetçi veya ideolojik bir motif düşünülebilir” dedi. Bu durumda failin, işlediği suçla sözde daha yüksek bir amaca hizmet ettiğine kendini inandırabileceğini söyleyen Grimm ‘ahlaki meşrulaştırma’ kavramına dikkat çekti. Öte yandan polis, olayların arkasında bir TikTok akımı veya başka bir internet çağrısının olup olmadığını araştırıyor.