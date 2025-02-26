Çıplaklar plajına ‘çıplaklık’ şartı

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Rostock ve Warnemünde Turizm Merkezi tarafından belirlenen yeni plaj kuralları, 23 sayfalık bir rehberde açıklandı. Daha önce çıplaklar kampı plajlarında giyinik olarak denize girmek veya güneşlenmek serbestken, yeni düzenlemeyle bu alanlar sadece çıplaklar kampına uygun davranan kişilere ayrılacak. Rehberde, “Çıplaklar kampı plajlarında giyinik olarak denize girmek veya güneşlenmek yasaktır” ifadesi yer aldı. Yeni kurallar, Rostock’un 19 kilometrelik sahil şeridindeki 37 plaj bölümünde geçerli olacak. Bu bölgeler arasında Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne ve Markgrafenheide plajları da bulunuyor.

UYMAYAN PLAJI TERK EDECEK

Kuralların sıkılaştırılmasının temel nedeni hem çıplaklar kampına katılanlar hem de giyinik plaj kullanıcıları arasında yaşanan tartışmalar oluşturuyor. Çıplaklar kampına katılanlar, giyinik kişilerin varlığından rahatsızlık duyarken, giyinik plaj kullanıcıları da çıplakların davranışlarından şikâyetçi oluyordu. Yeni düzenleme, bu tür çatışmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Yeni kuralların uygulanmasından Rostock Belediyesi’nin düzen birimleri sorumlu olacak. Kurallara uymayanlar, plajı terk etmek zorunda kalacak. Para cezası uygulanması ise gündemde değil. Yeni düzenleme, Rostock Belediye Meclisi’nde tartışılıyor ve önümüzdeki plaj sezonu öncesinde oylamaya sunulacak.