Cinsel saldırı, bıçaklama, öldürmeye teşebbüs... Uslanmıyor!

BERLİN Eyalet Mahkemesi’nde yargılanan 50 yaşındaki sanık Andreas W. geçen yılın aralık ayında Berlin’de 37 yaşındaki bir kadını öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıktı. Davada susma hakkını kullanan sanık, kadının çığlıklarını duyan komşuların polis haber vermesi üzerine yakaladı. Başına gelenleri mahkemede tanık olarak anlatan talihsiz kadın, sanığı bir eğlence partisinde tanıdığını söyleyerek, “Uzun süre sohbet ettik. Telefon numaralarımızı birbirimize verdik. Yazıştık ve buluştuk. İkinci buluşmamızda beni evime bıraktı. Evdeyken önce beni Noel yemeğine davet etti. Sonrada mutfaktan bıçağı alıp sapladı, ısırdı, boğmaya çalıştı ve vurdu. Bağırarak yardım istedim. Bilincimi yitirmiştim. Aramızda boğuşma da oldu. Sonra polisler geldi” dedi. Hakimin sorularını detaylı cevaplayan kurban “İlk başlarda kendisinde güven oluşturdu. Beni anladığı hissini verdi. Beni çok iyi bulduğunu söyledi. Aramızda dostluk gelişecek sandım. Bana sürekli yazınca sinirlerim bozuldu. Ama böyle bir saldırı yapacağı aklıma gelmedi” dedi. Davanın bir sonraki duruşması 25 Haziran’da görülecek. Kararın ise 2 Temmuz’da çıkması bekleniliyor. Sanık Andreas W., 30 yıl önce Krefeld’de genç bir kadını takip etmiş ve cinsel saldırıda bulunmuştu. 21 yaşından küçük olduğu için gençlik yasalarına göre yargılanarak yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinden erken tahliye edilen sanık 1995 yılında bu kez Würzburg’da bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 4 yıl hapis cezası almıştı.