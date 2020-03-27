Cinsel istismardan yargılanan iki polisin davası mayısa ertelendi

ERFURT Eyalet Ceza Mahkemesi’nde gelecek hafta başlaması planlanan dava, Kovid -19 salgını nedeniyle 5 Mayıs’a ertelendi. Davanın haziran ayının ortalarında sonuçlanması bekleniyor. İki polis memuru 28 Eylül 2019’da rutin kontroller sırasında 32 yaşındaki Polonyalı kadının pasaportunun sahte olduğunu tespit etmiş kadınla birlikte onun Marlishausen’daki evine gitmiş ve kadına cinsel saldırıda bulunup görüntüleri cep telefonuyla kaydetmişti. Daha sonra görüntüleri silip telefonu da gölete atmışlardı. Kadının şikayeti üzerine sorguya alınan iki polis suçlamaları reddedip kadınla onun isteği üzerine birlikte oldukları yönünde ifade vermişlerdi. Polonya’da karıştığı dolandırıcılık suçu nedeniyle kaçak durumunda olan kadının yakalanmamak için sahte pasaport taşıdığı belirtilmişti.

EKİMDEN BERİ TUTUKLULAR

Görevden alınan polisler ekim ayında tutuklanmıştı. Her iki polisin de daha önce suç kaydı bulunmuyor. Almanya yasalarına göre cinsel saldırı suçlularına iki ile 15 yıl arasında değişen cezalar veriliyor. Cinsel saldırı suçu işlendiğinde zanlı silahlı ise cezanın en alt sınırı üç yıldan başlıyor. İki polisin, suçu işlerken beylik tabancalarını yanında bulundurdukları için üç yıldan daha az ceza almaları beklenmiyor. Savcı sadece iki polis hakkında değil, sorguları sırasında onları, ne yönde ifade vermeleri gerektiği konusunda uyaran başka bir polis hakkında da iddianame hazırladı.