Çin’e casusluktan bir gözaltı daha

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ABD vatandaşı olan Martin D.’nin, Çin devletiyle temas kurarak ABD ordusuna ait hassas bilgileri paylaşmayı teklif ettiği iddia ediliyor. Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Martin D.’nin evi de arandı. Alman güvenlik birimleri, Çin kaynaklı casusluk faaliyetlerinin arttığı konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Geçen nisan ayında, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle Alman-Çin vatandaşı Jian G., Dresden’de tutuklanmıştı. Jian G.’nin aşırı sağcı AfD’nin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Maximilian Krah’ın yakın bir çalışanı olduğu belirtilmişti. Ekim ayında ise Leipzig’de başka bir Çinli kadın yine casusluk şüphesiyle gözaltına alınmış ve onun da Krah ile bağlantısı olduğu ileri sürülmüştü. Almanya’daki şirketler özellikle Çin kaynaklı siber saldırılardan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.