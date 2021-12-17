Çin'den Bayern Münih'e 18 yaşında kaleci

Bayern Münih ile Çin'in Vuhan Three Towns Kulübü arasındaki altyapı geliştirme anlaşması kapsamında transfer edilen genç file bekçisi, "Alman kulübünde forma giyen ilk Çinli oyuncu" olacak.
2024-2025 sezonunun sonuna kadar Bayern Münih ile anlaşan oyuncu, gelecek sezona kadar 19 yaş altı takımıyla antrenman yapacak.
"ÇİN’DEKİ ÇALIŞMANIN İLK MEYVESİ"
Geride kalan yıllarda Bayern Münih'in ve Almanya Milli Futbol Takımı'nın kaleciliğini yapan Bayern Münih Üst Yöneticisi Oliver Kahn, Liu'nun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, Çin'deki çalışmalarının ilk meyvesini vermiş olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.