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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 28.09.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Çin’de elektrikli araçlara 15 milyar euroluk yatırım

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Çin’de elektrikli araçlara 15 milyar euroluk yatırım
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin’de ortak girişimlerle elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Volkswagen Group China tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen’in, 2020-2024’te e-hareketliliğe 15 milyar euro yatırım yapacağı belirtildi. Açıklamada, Çin’de 2025’e kadar Volkswagen’in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35’inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi. Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin Çin’de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen’in Çin’de batarya teknolojisi ve şarj altyapısında ortaklıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.

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