Cinayetten aranan Ceylan, Türkiye’ye kaçmış

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45 yaşındaki Turhan, son olarak 18 Kasım Pazartesi günü Chelmsford’da bir barda görülmüştü. Polis, Turhan’ın daha sonra Barista adlı bir restorana gittiğini ve buradan çıkmadığını belirlemişti. Polis kaynakları, Turhan’ın burada saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede birçok noktaya odaklanan araştırmalarını sürdürdü. Bu noktalardan birisi de Colchester yakınlarında bir çöp ayrıştırma bölgesiydi. Polis, 5 bin metrekarelik bir alanda zorlu bir araştırmaya girişti ancak ceset bulunamadı. Yaptığı araştırmalar sonucu Cumali Turhan’ın öldürüldüğü üzerinde duran polis, cinayet şüphelisi olarak da Ceyhan Dinler’in aynı gün Stansted Havalimanı üzerinden ülkeyi terk ederek Türkiye’ye kaçtığını tespit etti.

