×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Cinayetten aranan Ceylan, Türkiye’ye kaçmış

Güncelleme Tarihi:

#Londra#Ceyhan Dinler#Cinayet
Cinayetten aranan Ceylan, Türkiye’ye kaçmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 15:59

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzey doğusundaki Chelmsford’da 18 Kasım’da kaybolan 45 yaşındaki Cumali Turhan’ın cinayete kurban gittiğine yönelik soruşturma derinleşiyor. ‘Essex Live’ adlı haber sitesine göre İngiliz polisi, yine aynı bölgeden 38 yaşındaki Ceyhan Dinler’in Cumali Turhan cinayetinin şüphelisi olduğunu ve aynı günlerde Türkiye’ye kaçtığını yazdı.

Haberin Devamı

45 yaşındaki Turhan, son olarak 18 Kasım Pazartesi günü Chelmsford’da bir barda görülmüştü. Polis, Turhan’ın daha sonra Barista adlı bir restorana gittiğini ve buradan çıkmadığını belirlemişti. Polis kaynakları, Turhan’ın burada saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede birçok noktaya odaklanan araştırmalarını sürdürdü. Bu noktalardan birisi de Colchester yakınlarında bir çöp ayrıştırma bölgesiydi. Polis, 5 bin metrekarelik bir alanda zorlu bir araştırmaya girişti ancak ceset bulunamadı. Yaptığı araştırmalar sonucu Cumali Turhan’ın öldürüldüğü üzerinde duran polis, cinayet şüphelisi olarak da Ceyhan Dinler’in aynı gün Stansted Havalimanı üzerinden ülkeyi terk ederek Türkiye’ye kaçtığını tespit etti.

Cinayetten aranan Ceylan, Türkiye’ye kaçmış

Cinayetten aranan Ceylan, Türkiye’ye kaçmış

Cinayetten aranan Ceylan, Türkiye’ye kaçmış



 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra#Ceyhan Dinler#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!