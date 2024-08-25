Çim makinesi yerine manda

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BİRKAÇ yıl önce deneme olarak bir koyun sürüsüyle başlatılan otlatma süreci, geçen yaz mandalarla yapılan başarılı bir deneyle devam etti. Bu olumlu deneyimlerin ardından, Nürnberg Havalimanı yönetimi bu yıl da yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki mandaların Bucher Landgraben bölgesinde yeniden otlatılmasına izin verdi. Geçen yıl Alma isimli manda ile başlayan bu süreçte, bu kez 6 ila 8 hafta boyunca 7 manda daha yeşil alanlarda otlatılmaya başlandı. Mandaların, biyolojik olarak hassas olan su kütlelerine mekanik müdahale ihtiyacını ortadan kaldırarak doğal bir bakım sağladığı belirtildi. Alma ve diğer mandaların, ıslak ve nemli alanlara mükemmel uyum sağladığı, düz toynakları sayesinde çamura batmadıklarına ve gerektiğinde yüzebildiklerine dikkat çekildi.

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ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ GELDİ

Bu çevre dostu doğal çözümü yerinde izlemek için geçen yıl mandaların otlatıldığı alanlara çok sayıda ziyaretçi geldi. Hayvanların uysal yapısı nedeniyle ziyaretçiler onlara ilgi gösterse de elektrikli çit bariyerlerinin kesinlikle ihlal edilmemesi gerektiği ve hayvanların beslenmemesi veya rahatsız edilmemesi uyarıları yapıldı. Nürnberg Havalimanı’nın, çevre dostu yöntemlerle yeşil alanlarını yönetme konusunda öncülük yaptığı da vurgulandı. Mandaların otlatılması yöntemiyle hem biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olunduğu hem de mekanik ekipman kullanımı azaltılarak sürdürülebilir bir çözüm sunulduğu belirtildi.