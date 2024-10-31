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Çikolata festivali başladı

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#Çikolata Festivali#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Çikolata festivali başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 11:58

Çikolata severlerin buluşma noktası haline gelen Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Wernigerode’de en büyük çikolata festivali ‘chocolART’ 12’nci yıl dönümünü kutluyor.

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‘Harz Dağlarındaki Renkli Şehir’ Wernigerode, dün başlayan ve 3 Kasım 2024’e kadar devam edecek olan festival kapsamında bir kez daha dünyanın dört bir yanından gelen çikolata severlere ev sahipliği yapacak. 2012 yılından bu yana yapılan Çikolata Festivali, dün akşam resmi olarak açıldı. Festivale geçen yıl yaklaşık 100 bine yakın ziyaretçi katılmıştı. Bu yıl festival kapsamında yüzlerce çeşit çikolatalar ziyaretçilerin tadımına sunulacak. Önceki yıllardaki başarının ardından, farklı ülkelerden seçkin çikolata üreticileri de festivalde stant açacak. Çok sayıda restoran ve kafe de festival süresince özel çikolata menüleri sunacak.

Çikolata festivali başladı

Haberin Devamı

Çikolata festivali başladı

Çikolata festivali başladı

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#Çikolata Festivali#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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