Çikolata festivali başladı

Haberin Devamı

‘Harz Dağlarındaki Renkli Şehir’ Wernigerode, dün başlayan ve 3 Kasım 2024’e kadar devam edecek olan festival kapsamında bir kez daha dünyanın dört bir yanından gelen çikolata severlere ev sahipliği yapacak. 2012 yılından bu yana yapılan Çikolata Festivali, dün akşam resmi olarak açıldı. Festivale geçen yıl yaklaşık 100 bine yakın ziyaretçi katılmıştı. Bu yıl festival kapsamında yüzlerce çeşit çikolatalar ziyaretçilerin tadımına sunulacak. Önceki yıllardaki başarının ardından, farklı ülkelerden seçkin çikolata üreticileri de festivalde stant açacak. Çok sayıda restoran ve kafe de festival süresince özel çikolata menüleri sunacak.

Haberin Devamı