Çığlıkları duydu, yardıma koştu! İsveç’in kahramanı Marwa...

DERSTEYKEN silah sesi ve çığlık duyduklarını belirten Marwa, İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kapıyı açıp dışarı çıktığımızda birinin her yere ateş ettiğini gördük. Yanımdaki bir adam omzundan vuruldu. Her yer kan içindeydi” dedi. Yanında yerde baygın yatan üç kişi gördüğünü belirten stajyer hemşire Marwa, yaralarını sarmak için eşarbını kullandığını söyledi. Hemşire olarak öğrendiği her şeyi uygulamaya çalıştığını kaydeden Marwa, “Ama durum hayal ettiğimden de kötüydü” dedi. Bu sırada Marwa’nın da kıyafetleri kan içinde kaldı.

POLİSTE KAYDI YOK

Polis failin de ölenler arasında olduğunu tahmin diyor. Failin poliste kaydı olmayan yalnız bir saldırgan olduğu belirtildi. Yerel basında çıkan haberlere göre saldırgan 35 yaşında ve ateşli silah ruhsatı bulunuyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı sırasında yeşil kıyafetler giymiş ve elinde uzun namlulu bir silah vardı.

‘KAN VE PANİK VARDI’

Olayın hemen ardından çevredeki birçok okul kapatıldı. Güvenlik amacıyla bazı insanlar mağazalara sığındı. Olay yerinden geçen Magnus Hakansson, “Polis bana yere yatmamı söyledi. Her yerde kan vardı. Dışarıya çıktığımda kapının önünde yatan bir ceset gördüm” dedi. Olay sırasında kızını okula bırakan Johannes Sjöberg, polis araçlarını görünce geri döndü. Kızıyla saatlerce sadece mesajlaşarak iletişim kurabildiğini söylesen Sjöberg, “Sonunda güvende olduğunu öğrendim. İçeride kan ve panik vardı. Kızım çok korkmuş” diye konuştu.

Örebro Emniyet Müdürü Roberto Eid Forest, saldırganın herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olmadığını ve terör saldırısı ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Ülkede yas ilan edildi.