Çifte vatandaşlıktan yararlanın

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İftar programında, Muavin Konsoloslar Ahmet Bekir Göksü, Fatih Gül, Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar, Ticaret Ataşesi Yasemin Özak Coşkun, Yunus Emre Karan, Bremen Eyaleti İmar, Ulaşım ve Kentsel Gelişim Senatörü Özlem Ünsal, Hannover Belediye Başkanı Thomas Klapproth, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Belgin Zaman, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Dr. Julius Hanna Aydın, DİTİB Eyalet Başkanı Tamer Karahan, Prof. Dr. Can Cedidi, Dr. Heba Cedidi, iş insanı Bülent Uzuner, Umut Kuş, STK temsilcilerinden İlhami Oğuz, Seyhan Öztürk, Serpil Yıldırımer, Yasin Türkyılmaz, Recep Bilgin ve çok sayıda kişi yer aldı. Burada bir konuşma yapan Başkonsolos Arıkan, şunları söyledi:

