Çifte vatandaşlıktan yararlanın

Ekrem SAĞIR / HANNOVER
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:17
Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan ile Sezer Arıkan, başkonsolosluk rezidansında verdikleri iftar programında iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.
İftar programında, Muavin Konsoloslar Ahmet Bekir Göksü, Fatih Gül, Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar, Ticaret Ataşesi Yasemin Özak Coşkun, Yunus Emre Karan, Bremen Eyaleti İmar, Ulaşım ve Kentsel Gelişim Senatörü Özlem Ünsal, Hannover Belediye Başkanı Thomas Klapproth, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Belgin Zaman, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Dr. Julius Hanna Aydın, DİTİB Eyalet Başkanı Tamer Karahan, Prof. Dr. Can Cedidi, Dr. Heba Cedidi, iş insanı Bülent Uzuner, Umut Kuş, STK temsilcilerinden İlhami Oğuz, Seyhan Öztürk, Serpil Yıldırımer, Yasin Türkyılmaz, Recep Bilgin ve çok sayıda kişi yer aldı. Burada bir konuşma yapan Başkonsolos Arıkan, şunları söyledi:STK’LAR ÇOK ÖNEMLİ
“Hepinize içtenlikle hoş geldiniz diyor ve bu akşam bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizleri burada, ağırlamaktan onur duyuyorum. Ramazan ayı bu akşam olduğu gibi bireyleri, farklı toplum bireylerini, kültürleri ve dinleri buluşturur, birbirimizi anlamamıza vesile olur, iç dünyamıza ışık tutar, varlığın ve yokluğun farkına varmamızı sağlar. Yardımın ve dayanışmanın önemini kavramamıza yardımcı olur. Ramazan ayı gönül kazanmak için de bizlere fırsat verir, bizleri iyiliğe, doğruluğa teşvik eder. Almanya’da yaşayan ve Almanya’nın ayrılmaz bir parçası haline gelen Türk toplumunun önemli sorunları var. Bunları ilgili makamlarla görüşüyor ve çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak sivil toplum örgütlerimizin bu sorunların çözümünde kilit rol oynadığı bir gerçektir. Bu çerçevede İstişare Grubu’na yürüttüğü çalışmalar için özellikle teşekkür ediyorum. Bunun sürdürülmesi ve geliştirilmesinin gerekliliğini önemle vurgulamak istiyorum. Almanya’da 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren çifte vatandaşlık
yasasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yasa ile Almanya’da yasayan insanlarımızın Türk ve Alman vatandaşlığına birlikte sahip olmaları mümkün hale gelmiştir. Almanya’daki insanlarımızın kendilerine hukuki ve siyasi koruma sağlayan bu olanaktan yararlanmalarını önemle teşvik ediyoruz.”‘BİR ARADA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ’
İftarda bir konuşma yapan Bremen Eyaleti İmar, Ulaşım ve Kentsel Gelişim Senatörü Özlem Ünsal da şöyle dedi: “Bremen Senatosu’nun sizlere selamlarını getirdim. Bugün burada bulunmaktan oldukça mutluyum. İftarlar, farklı din ve inançları bir araya getiren müstesna programlardır. Dünyamızın pek çok zorlukla karşı karşıya olduğu bu dönemde, bir arada olmak çok önemlidir. Hepimiz yükselen ırkçılığa karşı tavır almalıyız. Bu ramazanda birçok Müslüman ülkesinde şiddet var. Dünyaya barışın hâkim olması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekir.”
İftar programı, Garbsen Din Görevlisi Mehmet Karaslan’ın okuduğu ezanla başladı. Güzel bir ortamda sunulan yemeklerle iftar yapıldı.