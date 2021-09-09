Çifte vatandaşlık yasa tasarısı reddedildi

SOSYAL Demokrat Parti (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi grubunun hazırladığı herkese çifte vatandaşlık hakkı tanıyan yasa tasarısı, Eyalet Meclisi’nde yapılan oylamada reddedildi. ‘Vatandaşlık hakkının acilen modernleştirilemeye ihtiyacı var - Herkese istisnasız çifte vatandaşlık hakkı tanınmalı’ adlı yasa önerisine Yeşiller destek verirken, CDU, FDP ve aşırı sağcı AfD ret oyu verdi. Yasa tasarısı Eyalet Meclisi’nde oylanmadan önce ‘Uyum Komisyonu’na gönderilmiş, buradan da olumsuz görüş çıkmıştı.

Aksam geç saatlerde yapılan oylama öncesinde ise Seçim Hakkı Girişimi heyeti ‘Çifte vatandaşlık istiyoruz’ kampanyası çerçevesinde SPD tarafından Eyalet Meclisi’nde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıya katılan Seçim Hakkı Girişimi Bahattin Gemici, Dr. Aysun Aydemir, Kamuran Turan, İsmail Dilgin, Yasemin Yıldırım, Hakan Yıldırım, Eyüp Tuzkaya, Süreyya Akbaşoğlu, çifte vatandaşlığın Almanya’da yaşayan Türkler için önemini kendi hayatlarından örnekler vererek anlattılar. SPD Uyum Politikaları Sözcüsü İbrahim Yetim, toplantıda, çifte vatandaşlık hakkının tanınmasıyla yaşamlarının önemli bir bölümünü Almanya’da geçiren birinci nesle hak ettikleri değer ve saygınlığın verilmiş olacağını belirterek, “Her iki vatandaşlık da bu insanların kimliklerinin bir parçası, bunlardan birinden vazgeçilmesi hiç kolay değil” dedi. Ancak yapılan çağrılar CDU, FDP ve AfD’li milletvekillerinin fikrini değiştirmedi.