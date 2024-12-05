‘Çifte vatandaşlık sözünü tuttuğumuz için mutluyum’

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Bu fırsatı değerlendiren SPD milletvekili Arif Taşdelen, mevcut siyasi durumu değerlendirmek üzere katılımcıları Bavyera Eyalet Parlamentosu’na davet etti. Toplantıda, özellikle artan ırkçılık, TGD’nin SPD’den beklentileri ve olası iş birliği konuları konuşuldu. Taşdelen toplantı sonrası şunları söyledi: “Toplantıda, heyecan verici konuşma ve tartışmaların yanı sıra delegeler vatandaşlık yasasının modernizasyonuna da övgüde bulundular. Kanun 27 Haziran’da yürürlüğe girdi ve çifte vatandaşlık imkânı yaratıyor. Biz Sosyal Demokratlar uzun zamandır modern vatandaşlık yasası çağrısında bulunuyoruz. Nihayet 2002’de verdiğimiz sözü tutabildiğimiz için mutluyum.”

TGD NEDİR VE AMACI

TGD, 1995 yılında kurulmuş bir dernektir ve şu anda Almanya’daki Türkiye kökenli insanların endişelerini ve çıkarlarını kamuoyunda, politikacılar ve yönetim nezdinde savunan 267 bireysel dernekten oluşmaktadır. TDG’nin amacı, göç geçmişi olan ve olmayan insanların Almanya’nın geleceğini her alanda şekillendirmeye yardımcı olduğu demokratik ve çeşitlilik içeren bir toplumdur.