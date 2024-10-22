‘Çifte Vatandaşlık’ paneline yoğun ilgi

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MÜNİH Moosacher Str. 22, bulunan Mehmet Akif Camii’nin ev sahipliği yaptığı Çifte Vatandaşlık panelinin açılış konuşmasını Mehmet Akif Camii Başkanı Şenol Mert yaptı. Programın moderatörü avukat Gönül Kurt’tu. Konuşmacılar avukat Dr. Temel Nal, serbest avukat ve Danıştay üyesi emekli hakim Yüksel Doğan, siyasetçi ve Alman kamu görevlisi Serdar Duran’dı. Çifte vatandaşlık ile ilgili öğrenilmesi gereken bilgileri katılımcılara anlattılar. Programın sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Avukat Dr. Temel Nal, “Her cuma saat 09.00 ile 13.00 arasında Münih Başkonsolosluğu’nda ücretsiz sunulan danışma hizmeti veriyoruz” dedi. Panelde Türkiye’den misafir olarak katılan emekli hakim ve şu an serbest avukatlık hizmetleri yapan Yüksel Doğan, Dr. Temel Nal, Serdar Duran, avukat Gönül Kurt, Prof. Dr. Kemal Orak, Münih ve çevresinden çok sayıda STK dernek başkanları ve vatandaşlar katıldılar. Programın sonunda Mehmet Akif Camii başkanı Şenol Mert konuşmacılara birer buket çiçek taktim ederek teşekkür etti. Kadın kollarının hazırladığı birbirinden lezzetli ikramlar katılımcılara sunuldu. https://www.konsolosluk.gov.tr:/YenidenVatandaslikKazanmaKitapcik.pdf’ten önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.