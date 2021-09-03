Çifte vatandaşlık oylaması 8 Eylül’de Eyalet Meclisi’nde

SPD’nin ‘Vatandaşlık yasasının acilen modernizasyonu - istisnasız çifte vatandaşlığın mümkün kılınması’ başlığı altındaki başvurusu Meclis Uyum Komisyonu’nda ele alınmıştı. Komisyonda 24 Haziran’da yapılan oylamada CDU, FDP ve aşırı sağcı parti AfD’nin oylarıyla yasa teklifinin reddedilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştı. Kanun teklifi daha önce ise Eyalet Meclisi Uzmanlar Komisyonu’nda ele alındı ve 12 Mayıs’ta tavsiye kararı çıkmıştı. SPD’nin yasa teklifinin kabul edilmesi için kampanya başlatan KRV-Seçim Hakkı Girişimi Başkanı eğitimci-yazar Bahattin Gemici, Meclis’te grubu bulunan tüm parti liderlerine birer mektup yazarak çifte vatandaşlık yasa tasarısının desteklemelerini istedi. Gemici, “Sayıları 700 bine ulaşan Alman vatandaşı Türkiye kökenli seçmenler, partilerin çifte vatandaşlık konusundaki tavrına göre federal seçimlerin yapılacağı 26 Eylül’de oylarını kullanacaklardırˮ dedi. DOKUZ AYDIR MECLİS’TE

SPD’nin çifte vatandaşlığın modernleştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde hazırladığı yasa teklifinin dokuz aydır Meclis’te ve kamuoyunda tartışıldığını belirten Gemici, artık yasa için finale gelindiğini belirterek, “Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler, yapılacak oylamada Eyalet Meclisi Uzmanlar Komisyonu’nun 12 Mayıs 2021’de aldığı tavsiye kararını mutlaka dikkate almalıdır” dedi. Eyalet Meclisi’nde alınacak kararın emsal teşkil edeceğini ve konunun Eyaletler Meclisi’ne ve Federal Meclis’e taşınmasını kolaylaştıracağını, kesin kararın Berlin’de verileceğini belirten Bahattin Gemici, “Entegrasyondan yana olduklarını vurgulayan CDU ve FDP çifte vatandaşlık yasa tasarısını onaylayarak bu konuda samimi olduklarını göstermelidir” diye konuştu.

‘OY İSTİMEYE GELECEKLER’

Çifte vatandaşlığın Almanya’da yaşayan yurttaşlarımızın haklarını güvence altına alacağını ve demokratik yaşama katılmalarını kolaylaştıracağını belirten Gemici, ancak bu şekilde ırkçı ve yabancı düşmanı partilerin önüne set çekileceğini savundu. Yasanın kabul edilmesi, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü göçü anlaşmasının 60’ıncı yılında, göçmenlerin bu ülkeye verdikleri emeğe ve yaptıkları katkıya bir saygı ifadesi olacağını vurguladı. KRV-Seçim Hakkı Girişimi olarak 8 Eylül’de Düsseldorf Eyalet Meclisi önünde bir miting yapmak için izin aldıklarını ancak pandemi yüzünden bunu iptal ettiklerini belirten Gemici, şu çağrıda bulundu: “26 Eylül’de yapılacak seçimlere katılacak milletvekili adayları, derneklerimizin ve camilerimizin kapılarını çalacak, sayıları 700 bini bulan Alman vatandaşlığına geçmiş yurttaşlarımızdan oy isteyeceklerdir. Bu adaylara Türkçe dersinin okullarda verilmesinin yanı sıra çifte vatandaşlık konusundaki taleplerimizi mutlaka iletmeliyiz.ˮ