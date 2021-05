Çifte vatandaşlık önergesi 9 Haziran’da komisyonda görüşülecek

“FEDERAL seçimlerin yapılacağı bu dönemde, CDU ve FDP’ye baskı yaparak kamuoyu oluşturmak ve sonucu etkilemek bizim elimizdedir” diyen Bahattin Gemici, Eyalet Meclisi Uzmanlar Komisyonu’nun çifte vatandaşlık yasa teklifi hakkında olumlu görüş bildirmesinden sonra gözlerin 9 Haziran’da parti grup temsilcilerinin katılacağı Uyum Komisyonu’na çevrildiğine, uzmanlardan gelen raporun, Meclis’te grubu bulunan parti temsilcileri tarafından komisyonda değerlendirileceğini kaydetti. Komisyonda alınacak karardan sonra konunun yaz tatilinin hemen ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’teki yetkililere birer mektup gönderdiklerini ve bu hakkın bir an önce verilmesini istediklerini belirten KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, şunları söyledi

‘ALMAN TARAFININ DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ’

“Önümüzde altın kıymetinde kısa bir süre var. Vatandaşlarımız, Başbakan Armin Laschet’e, FDP’li Bakan Joachim Stamp’a ve Meclis Başkanı Andre Küper’e mektup ya da e-posta göndererek taleplerini dile getirmelidir. Yetkililere gönderilecek yüzlerce mektup kararı olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada Alman tarafının da desteği çok önemli. Her derneğimiz, bulunduğu kentteki AWO, Çaritas, Diaköni gibi kurumlarla görüşmeli, sanatçıların, yazarların, bilim insanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanı ve üyeleri Meclis’e birer mektup yazmalarını istemelidir. Konunun Alman basınında yer bulması kamuoyu baskısını artıracaktır. Diğer eyaletlerde yaşayan yurttaşlarımızın da bize destek vermelerini bekliyoruz.ˮ Bahattin Gemici, inisiyatif olarak bir de Almanca mektup hazırladıklarını söyledi.

İŞTE MEKTUP

Anhörung zur doppelten Staatsbürgerschaft

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Kuper, mit der Bitte um Weiterleitung an die Abgeordneten des Landtags NRW, senden wir Ihnen unsere Stellungnahme/Zuschrift zu einem aktuell diskutierten Thema.

In der Anhörung zum SPD-Antrag “Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich - Doppelte Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen“ am Mittwoch, den 12. Mai 2021 waren sich die Experten einig: die doppelte Staatsbürgerschaft muss unabhängig vom Herkunftsland ausnahmslos ermöglicht werden.

Die Verhinderung der doppelten Staatsbürgerschaft erschwert die Integration von Migrantinnen und Migranten der ersten Generation genau so wie die Integration ihrer Nachkommen. Die betroffenen Menschen wünschen sich, dass sowohl ihre Herkunft als auch ihr Beitrag zur Gesellschaft und zur Wirtschaft in Deutschland anerkannt werden und sie nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Diese Art der Wertschätzung bleibt ihnen bisher leider weitestgehend verwehrt. Es gibt darüber hinaus weder rechtliche noch gesellschaftliche Einwände gegen die Ermöglichung der doppelten Staatsbürgerschaft. Tatsächlich zeigen uns viele Beispiele bereits, dass die Anerkennung einen ausschließlich positiven Einfluss auf die persönliche Entwicklung der Migrantinnen und Migranten und auf deren Umfeld hat.

Wir-als Betroffene, als Unterstützerinnen und Unterstützer-wollen nicht länger hinnehmen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft nicht allen Betroffenen ermöglicht werden kann. Wir bitten Sie daher, der Expertenmeinung zu folgen und der Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen