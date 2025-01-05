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‘Çifte vatandaşlık istisna olmalı’

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#ALMANYA#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER
‘Çifte vatandaşlık istisna olmalı’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 12:21

Ana muhalefetteki CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Merz, 2024’te Alman vatandaşlığına başvuran 200 binden fazla kişinin yüzde 80’ninin, asıl vatandaşlıklarını korumak istediğini belirterek, bunun ülke için ek sorunlar oluşturacağını savundu. Çifte vatandaşlığın, Alman yasasında bir kural haline dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Merz, “En azından, suç işlemiş kişilerle ilgili bir hata yaptığımızı fark ettiğimizde Alman vatandaşlığının aynı düzeyde iptal edilmesi mümkün olmalıdır” ifadelerini kullandı. Almanya’da geçmişte her zaman özel sebepler nedeniyle çifte vatandaşlık verildiğinin altını çizen Merz, “Çifte vatandaşlık her zaman gerekçelendirilmesi gereken bir istisna olarak kalmalı ve kalıcı bir kural haline gelmemeli. Federal hükümetin bu kararı çok fazla sorun yaratıyor. Bu nedenle bunu yeniden hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor” dedi.
Almanya’da vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran ve göçmenlerin uzun yıllardır hayalini kurduğu çifte vatandaşlığı imkân tanıyan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girdi.

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#ALMANYA#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER

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