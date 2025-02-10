‘Çifte vatandaşlık için başvuruları bekliyoruz’

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UID HANNOVER Bölge Başkanlığı olarak, DİTİB Bölge Teşkilatı seminer salonunda Başkonsolos Yusuf Arıkan, Muavin Konsolos Ahmet Bekir Göksu’nun Almanya’daki Türk toplumun 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlığa imkân sağlayan “Modern Vatandaşlık Yasası” hakkında vatandaşlarımızı ilgilendiren çifte vatandaşlık işlemleri, 23 Şubat’ta yapılacak erken seçim, askerlik konusu, eğitim ve Türkçe derslerine katılım hakkında bilgi verdikleri bir toplantı düzenledi.

BU HAKTAN YARARLANMALIYIZ

Selamlama konuşmalarını yapan UID Seçim İşlerinden Sorumlu Ömer Köroğlu ve UID Bölge Başkanı İlhami Oğuz, “Uzun zaman önce verilmesi gereken bir hakkı, gecikmeli de olsa elde etmemiz olumlu bir gelişme. Bu haktan yararlanmalıyız. Almanya’da yaşayan bizler, bulunduğumuz yerlerde sorun çıkarmayan, bulunduğu yere olumlu katkı sağlayan, uyumlu toplumun bireyleriyiz. Bizlere düşen, geldiğimiz ülkeyi, değerlerimizi unutmadan, Almanya’da kalıcı olduğumuz bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi.



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Yürürlüğe giren vatandaşlık yasası konusunda birçok toplantılar düzenlendiğini belirten Başkonsolos Yusuf Arıkan “Öncelikle çifte vatandaşlığı tekrardan kazanmak için vatandaşlarımızı konsolosluğa başvuru için gelmelerini beklediğimizi belirtmek isterim. Görev bölgemizde Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde bu konuda bilgilendirme toplantıları yapma gayreti içinde olacağız. STK’lar aracılığıyla toplanan vatandaşlarımıza vatandaşlık yasası ve konsolosluk hizmetleri konusunda bilgi veriyoruz. Soruları oluyor, cevaplıyoruz. Ayrıca, toplumumuzu da yakından ilgilendiren 23 Şubat’taki federal milletvekili erken seçim konusunda da Alman vatandaşlığı olan insanlarımızın sandığa gitmeleri durumunda kendilerinin de yönetimde söz sahibi olacaklarını belirtiyor ve sandığa gitmelerini öneriyoruz. Almanya çifte vatandaşlık yasasını gündemine aldığında, bakanlığımız bu konuda önceden çalışmalara başlayıp, bu konuda 52 sayfalık bir kitapçık hazırladı. Kitapçık bu konudaki yüzlerce soruya ilişkin ayrıntılı yanıtları içeriyor. Başvuru süreci, askerlik, emeklilik, mavi kartlıların durumu gibi konuların yanı sıra daha birçok sorulara ayrıntılı yanıtlar yer alıyor. Hazırlanan bu kitapçığa https://www.konsolosluk.gov.tr linkinden ulaşabilirsiniz. Görev bölgemizde yasa yürürlüğe girdikten sonra 14 bin 748 vatandaşımız çifte vatandaşlık hakkından yararlanmak için başvuru yaptı” diye konuştu.

ÇOCUKLARINIZI TÜRKÇE DERSLERİNE KAYIT YAPTIRIN

Ana dilin önemine vurgu yapan Başkonsolos Arıkan “Atalarımızın dediği gibi ‘bir dil ,bir insan’ elbette ki çocuklarımız burada Almancayı en iyi şekilde öğrenmeleri gerekiyor. Bu Türkçeyi öğrenmelerine engel değildir. Çocuklar birçok dili aynı zamanda öğrenebilirler. Şubat 2025 tarihi itibariyle ana dili konusunda yürürlüğe giren yeni yönerge, istediğimiz gibi olmazsa da yeni olumlu gelişmeler de var. Sekiz velinin istemiyle dersler açılabiliyor, ders verecek öğretmenlerde aranan C1 düzeyindeki dil seviyesi B2 düzeyine indirdiler. Okullarda derslere kayıt yaptırıp, yaptırmamaları konusunda bir görevli bulunduracak” ifadelerini kullandı.

