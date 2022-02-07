‘Çifte vatandaşlık hakkı bir an önce hayata geçirilmeli’

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KUZEY Ren Vestfalya- Seçim Hakkı Girişimi Bahattin Gemici, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon partilerine birer mektup yazarak, çifte vatandaşlığı bir an önce yürürlüğe koymalarını istedi. Türk toplumunun 40 yıldır eşit haklar ve çifte vatandaşlık için mücadele verdiğini hatırlatan Gemici, “SPD, 1999’da olduğu gibi çifte vatandaşlık beklentilerimizi boşa çıkarır ve bu konudaki önerilerimizi dikkate almazsa tüm inandırıcılığını yitirir” dedi. Türk toplumunun bütün kuruluşlarını harekete geçmeye ve bölgelerindeki federal Meclis milletvekilleri ile diyalog kurmalarını isteyen Gemici, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı.

GEMİCİ’NİN YAZDIĞI MEKTUP

KRV- Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, şansölye Olaf Scholz ve koalisyonu oluşturan parti yetkililerine yazdığı mektupta şu görüşlere yer verdi: “Hükümetinizin göçmenlere çifte vatandaşlığı kolaylaştırmayı ve toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlayan, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı önlemler içeren konuları koalisyon protokolüne almasını sevinçle karşılıyor, size ve koalisyon partilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda atacağınız adımlar, göçmenlerin geleceği planlamalarını kolaylaştıracak, onlara bu topluma ait oldukları hissini verecek, entegrasyonu, katılımı hızlandıracak ve toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Çifte vatandaşlık ve eşit haklar için hükümetin atacağı olumlu adımların destekçisi olacağız.”

Bahattin Gemici taleplerini şöyle sıraladı:

1- Yaşam ve çalışma koşulları nedeniyle iyi Almanca öğrenemeyen ve ülke kalkınmasına büyük emeği geçen birinci kuşak göçmenlere dil sınavında zorluk çıkarılmadan Alman vatandaşlığı verilmelidir.

2- Daha önce Alman vatandaşı olan, ancak 2000’den sonra Türk vatandaşlığına geçtikleri için vatandaşlıktan çıkarılan on binlerce insanın mağduriyeti giderilmelidir.

3- Alman vatandaşlığı için yapılan başvuruların karara bağlanması iki yıla kadar uzamaktadır. Başvuruların 6 ay, en geç bir yıl içinde sonuca bağlanmasını talep ediyoruz.

4- Yeni bir dil öğrenmek zorlu ve uzun bir süreçtir. Dil sınavı kolaylaştırılmalı, vatandaşlık başvurusunda bulunanların bu yöndeki çabaları dikkate alınmalıdır.

5- Beş yıldan fazla bu ülkede yaşayan, ancak Alman vatandaşlığına geçmek istemeyen göçmenlere yerel seçimlere katılma hakkı verilmeli, onların politik yaşama katılmaları sağlanmalıdır.”