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Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin bu seçime oldukça yoğun katılım gösterdiği bilgisini aldıklarını söyledi. Sonuçların Almanya’daki siyasi dengeleri tamamen değiştirdiğini dile getiren Sofuoğlu, şöyle devam etti: “Seçime katılım oldukça fazla, yüzde 84 dolayında. Almanya gibi bir ülkede, seçim yorgunu bir ülkede bu katılım önemli. Bu tabii gerek aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerek diğer partilerin seçmenleri mobilize etmede başarılı olduğunu gösteriyor. Bu parti iktidarda olmasa da diğer partiler onunla koalisyon kurmayacaklarını söyleseler de maalesef o parti, siyaseti, şu anda merkezin siyasetini işgal etmiş durumda.”

TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu

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SEÇİME KATILIM YOĞUN OLDU

Türkleri yakından ilgilendiren ve geçen yıl getirilen çifte vatandaşlık hakkının geleceği hakkında da değerlendirmede bulunan Sofuoğlu, şunları söyledi: “Eğer büyük koalisyon fikri olmamış olsaydı çifte vatandaşlık konusunda tehlike çanları çalıyor diyebilirdik. Yalnız şu andaki duruma göre SPD’nin olmadığı bir koalisyonun olması mümkün değil. SPD’nin başkanı, en son konuştuğumuzda, bu vatandaşlık yasasının ve bununla birlikte çifte vatandaşlık yasasının kendileri açısından onur verici bir değişiklik olduğunu söylemişti. Yeni yapılacak koalisyonda Hıristiyan Demokratlar ile koalisyon yaparlarsa, ben bu konuda çok fazla geri adım atacaklarını düşünmüyorum. Çifte vatandaşlık geri alınmaz. O yasa belki değişmez ama belki Alman vatandaşlığına geçişte bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Bazı uygulamada zorluklar olabilir.” Seçime katılım konusunda Türklere yönelik büyük bir kampanya yaptıklarını aktaran Sofuoğlu, “Arkadaşlarla, seçim bölgesindeki arkadaşlarla sürekli irtibat halindeydik ve Türklerin bu seçime oldukça yoğun bir şekilde katıldığı bilgileri geldi. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Türklerin buradaki politik yaşama katılıyor olmaları, o katılımı gerçekleştiriyor olmaları bizim için gerçekten sevindirici” şeklinde konuştu.

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UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan

KAPSAYICI VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ise şunları söyledi: “Federal seçimler, ülkenin siyasi manzarasında önemli değişikliklere işaret etmektedir. Seçim sonuçları, geleneksel partilerin güç kaybını ve aşırı sağın yükselişini göstermektedir. Seçim sonuçları, hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için yeterli çoğunluğa sahip olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, koalisyon hükümeti kurulması kaçınılmazdır. AfD oylarındaki bu artış, özellikle göçmen kökenli topluluklar arasında endişelere yol açtı. Partinin göç ve İslam karşıtı politikaları, bu kesimlerde ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının artabileceği kaygısını doğurmaktadır. Bu nedenle, yeni hükümetin kapsayıcı ve eşitlikçi politikalar geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Almanya’daki bu kritik seçimler, ülkenin siyasi ve toplumsal dinamiklerinde önemli değişikliklere işaret etmektedir. Yeni hükümetin, toplumun tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerini koruyacak, adil ve kapsayıcı politikalar geliştirmesini temenni ediyoruz. Barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü destekleyen her adımı teşvik etmeye ve bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

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ALMANYA KADAR AVRUPA İÇİN DE ÖNEMLİ

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, Almanya’daki bu seçimlerin Avrupa’nın geleceği için de önem taşıdığını söyledi: “Almanya’da gerçekleşen seçimler, uluslararası çatışmalardan, savaşlardan, insan hakları ihlallerine, sağcı popülist siyaset ve dilin normalleşmesinden giderek zorlaşan yaşam koşullarına kadar çok zorlu bir dönemde yapıldı. Tüm yaşanan gelişmeler, insanların devlete ve siyasete olan güvenini, daha iyi bir geleceğe, adalete ve evrensel insan haklarına olan inancı gibi pek çok şeyi son yıllarda ciddi şekilde zedeledi” dedi.

Böylesi kritik bir dönemde Avrupa’nın geleceği için de önem taşıyan Almanya Federal Meclis seçimleri sonucunda başarı elde eden demokratik partilerin büyük sorumlulukları olduğunu ifade eden Mete, “Yeni hükümetin, toplumsal birlik, ekonomik refah, uluslararası barış ve huzur yönünde başarılı çalışmalar yapmasını temenni ediyoruz. Ayrıca tüm vatandaşların bilhassa göçmen kökenli insanların ve Müslümanların güvenini tekrar kazanacak adımlar atmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının Almanya ve Avrupa için hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.

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İNSANLARI OY KULLANMALARI İÇİN TEŞVİK ETTİK

Köln Malatyalılar Derneği Başkanı Hidayet Yiğit de “Bugün yapılan genel seçimlerde Alman vatandaşı olan buradaki vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Biz de oylarımızı kullandık. Hatta çevremizdeki insanları oylarını kullanması için aradık ve sandığa gitmeleri için teşvik ettik” dedi. Almanya’da son dönemlerde aşırı sağcı partilerin oylarındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirten Yiğit, “Buna karşı bizlerin de mutlak demokratik hakkımız olan, oy kullanma hakkımızı kullanmamız gerekiyordu. Bugün (dün) de onu yaptık. İleride her şeyin daha güzel olması için buradaki Türk toplumuna, yaşadığımız ülkenin siyasetine daha duyarlı olup, katılım göstermelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.