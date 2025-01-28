‘Çifte vatandaşlık bir kazanımdır’

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ÇİFTE vatandaşlığın, gecikmeli de olsa Almanya’da yaşayan göçmenlere tanınan bir hak olduğunu belirten Başkonsolos Arıkan, şunları söyledi: “Biz bu hakkınızı kullanmanızı öneriyoruz. 2000 yılından sonra Alman vatandaşlığına geçenler de yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek. 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren, Yeni Vatandaşlık Yasası çerçevesinde bu tarihten itibaren Almanya’da yaşayan Alman vatandaşlığı da almak isteyenler artık konsolosluklara gelerek çifte vatandaşlık başvurusu yapabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak zorunda da kalmayacak. Bizler çifte vatandaşlığı teşvik ediyoruz. Sürecin kolaylaştırılmasına ilişkin olarak bakanlığımızın eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımı ile yasa öncesinde çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede konsolosluk.gov.tr üzerinden çevrimiçi ön başvuru yapılabilmesi mümkün kılındı. Burada olduğu gibi, çifte vatandaşlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın konsolosluk işlemleri hakkında bilgilendirilmesine yönelik toplantılarımız görev bölgemizde devam edecek.”

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YASADAKİ KOLAYLIKLAR

Yeni yasa Almanya’da yaşayan göçmenlere çok sayıda kolaylık sağlıyor:

* Vatandaşlığa başvuru için ülkede ikâmet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi.

* Okul ya da mesleki başarı, iyi Almanca bilgisi, kamu yararına faaliyetler gibi özelliklere sahip olanlar ve başarılı entegrasyon gösterenler 3 yıl sonra da Alman vatandaşlığına geçebilecek.

* Birinci kuşak göçmenlere ve 67 yaş üstündekilere yazılı Almanca testi olmayacak.

* En az 5 yıldır Almanya’da yaşayan göçmenlerin çocukları da Alman vatandaşı olabilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

* Vatandaşlığa başvuranlardan Alman Anayasası’nın özgür demokratik temel düzenine bağlılığı istenecek.

* İslam karşıtı, Yahudi düşmanı, homofobik olmadığı ve kadın haklarına riayet ettiğini taahhüt edecek. Almanya’da lise veya yüksek öğrenim yapmayanlar Einbürgerungstest adı verilen vatandaşlık testini yapacak.

* Başvuran kişinin cezai bir suçtan mahkûmiyeti olmaması gerekiyor.

* Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi B1 seviyesinde Almanca dil becerisini göstermesi gerekecek.

* Başvuru sahibinin sosyal yardım almaması gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak ‘Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Süreci’ isimli bir kitapçık hazırlandı. Kitapçığa https://www.konsolosluk.gov.tr/YenidenVatandaslikKazanmaKitapcik.pdf adresinden ulaşılabiliyor. Kitapçıkta sürece ilişkin tüm detaylar yer alıyor.