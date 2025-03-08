Çifte vatandaşlığı teşvik ediyoruz

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UID Bölge Başkanı İlhami Oğuz, Ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekişmesine, empati duygusunun gelişmesine katkı sağladığını belirterek, herkesin Ramazan ayını kutladı. Başkonsolos Yusuf Arıkan, iftar programını düzenleyen UID Nds. yöneticilerine ve programa katılım sağlayanlara teşekkür ederek söze başladı: “Ramazan ayı, aile bireylerini, toplumları, kültürleri, dinleri buluşturur, kaynaşmamıza, birbirimizi anlamamıza vesile olur. Bireysel olarak da iç dünyamıza ışık tutar, varlığın-yokluğun, paylaşmanın farkına varmamızı sağlar, gönül kazanmak için bizlere olanaklar verir. Aşağı Saksonya’da 1 Şubat 2025 tarihinde ana dil ile ilgili bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu genelgeyle yeni birtakım iyileştirmeler oldu. Derslerin verilmesi için 10 öğrenci velisi yerine sekiz veli, okullarda ana dil derslerine kayıt için görevli bulundurması, velinin bilgilendirildiği imza altına alınması, öğretmen alımlarında C1 düzeyindeki Almanca yerine B2 düzeyinin yeterli görülmesi gibi yenilikler getirildi. Bunun takipçisi olunmalı ve daha da yeni iyileştirmeler elde edebilmek için birlikte çalışılmalı. 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasını memnuniyetle karşılıyoruz. Almanya’da yaşayan insanlarımızın Türk ve Alman vatandaşlığına birlikte sahip olmaları olanaklı hale gelmiştir. Buradaki insanlarımızın kendilerine hukuki ve siyasi koruma sağlayan olanaktan yararlanmalarını önemle teşvik ediyoruz.”

UID Genel Başkanı Kenan Aslan

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‘SİYASETTE DE VAR OLMALIYIZ’

UID Genel Başkanı Kenan Aslan ise “Ortak değerlerimize sahip çıkarak Avrupalı dostlarımızla birlikte yaşama kültürünü geliştirmeliyiz. Avrupa ile entegre olma yolunda büyük gelişmeler olmuştur. Bu sadece ekonomik açıdan olmamalı. Siyaset açısından da önemli kazanımlar elde etmeliyiz. Son dönemlerde yükselen aşırı sağa ve İslamofobiye karşı etkili çalışmalar yapabilmek için siyasette etkin konumlarda yer almalıyız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya

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‘HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da “Ramazan ayında iç dünyamızla muhasebemizi yapma şansını yakalarız. Bu manevi iklimden olabildiğince fazla faydalanma yoluna gitmeliyiz. Bizler burada çok kültürlülüğe katkı sunan bir toplumun bireyleriyiz” dedi.

İftar programı bitiminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçle ilgili ise şunları söyledi: “Bizim bir hedefimiz var, o da terörsüz bir Türkiye’dir. Terörden tamamen arındırılmış bir Türkiye’nin oluşması için siyasi irade olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı olarak tam destek vermekteyiz. Silahları bırakacaklarına dair açıklamaları var. Ayrıca, siyaseten de desteklediklerine dair açıklamaları var. Beklentimiz de bu yöndedir. Milletimizle el ele vererek terörden arınmış huzurlu bir Türkiye’ye kavuşmayı hedefliyor. Terörden arınmış bir ülkede, tüm enerjimizi kalkınmaya ve büyümeye verme yönünde kesin irademizi ortaya koymuş durumdayız.”