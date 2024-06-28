Çifte vatandaşlığa yoğun ilgi: ‘Mavi Kart’la o ülkeye ait değildik’

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BAŞKONSOLOSLUKLARDA yeniden Türk vatandaşlığına geçmek için yapılan başvurular nedeniyle kısmi bir yoğunluk gözleniyor. İnternet üzerinden alınan randevular sonrası başvuruların bizzat yapılması gerekiyor. Yasa yürürlüğe girmeden randevularını alanlar, 27 Haziran’dan itibaren başvurularını yapmaya başladı. Kesin bir rakam olmamakla birlikte konsolosluklarda vatandaşlık başvurularının yüzde 30 ile 40 arasında arttığı tahmin ediliyor.

SCHOLZ: ‘BU İYİ BİR GELİŞME’

Öte yandan Başbakan Olaf Scholz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni çıkan vatandaşlık yasasını değerlendirdi ve bu haktan yararlanmaları çağrısında bulundu. Scholz sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde başka bir ülkede doğan veya ailesi başka ülkeden gelen insanlar yaşıyor. Onlar Almanca konuşuyorlar, çalışıyorlar ve öğrenim görüyorlar. Bizimle birlikte güzel bir şekilde yaşıyorlar, Alman Milli Takımı’nı destekleyip heyecan duyuyorlar. Bunlar şimdi kolayca Alman vatandaşı olabilecekler. Bu iyi bir gelişme. Almanca konuşan buraya katkı sağlayan toplumsal birlikteliğimize katkı sağlayan herkesin, bu imkâna sahip olması ve ülkemizin geleceğinde karar verebilmesi gerekir. Bunu yapmayı düşünenlere çağrım: Lütfen bu birlikte karar verme için önemli bir adım” dedi.

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‘TELEFON HATTINDA BİLE SIKINTI YAŞADIK’

Çifte vatandaşlığın mümkün olmasını büyük bir heyecana karşılayan Almanyalı Türkler, yeni yasayı değerlendirdi. Yasa çıkar çıkmaz soluğu Berlin Başkonsolosluğunda alan 32 yaşındaki Sahra K. ve 29 yaşındaki kardeşi Halil K. tüm aile olarak 2002 yılında Alman vatandaşlığına geçtikleri için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalanlardan. Sahra, Türkiye’nin bu durumdakilere sunduğu Mavi Kart’tan yararlansalar da bankacılık ve benzeri işlemlerde sorunlar yaşadıklarını belirtiyor. “Telefon hattı alırken bile sıkıntı yaşadık” diyen Sahra, çifte vatandaşlığın gelmesiyle birlikte yeniden Türk vatandaşlığına geçerek, Türkiye’deki haklarından da faydalanmak istediğini kaydetti.

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‘DUYGUSAL OLARAK BİR BAĞ VAR’

Kardeşi Halil K. ise yeniden Türk vatandaşlığına geçme nedeninin sadece Türkiye’deki haklar olmadığını belirterek ilginç bir konuya dikkat çekti. Halil K., “Yurt dışında yabancı bir ülkede seyahat ederken başınıza bir şey gelse Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyla daha çok ilgilendiği ve daha çok sahip çıktığını görüyorum. Bu da benim için önemeli bir kriter” dedi. Halil aynı zamanda Türk vatandaşlığına geçerek, duygusal olarak da bir bağ kurduğunu belirterek, “Sanki Mavi Kart’la o ülkeye ait değil gibiydik. Vatandaşlığa geçince, daha çok vatandaş gibi gözükerek sahiplenileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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‘ASKERLİK KONUSUNU ARAŞTIRMAM GEREKİYOR’

Hasan Niyet (Marketing): “Çifte Vatandaşlık yıllardır beklediğimiz ve ne yazıki ki siyasi gerekçelerle bizlere tanınmayan bir haktı. Geçmiş dönemde Alman vatandaşlığına geçerken Türk vatandaşlığından istemesem de feragat etmek zorunda kalmıştım. T.C. vatandaşlığı yerine Mavi Kart aldım. Ancak Türkiye’deki birçok işlemi yaptırmakta zorlandım. Şimdi çıkan yasayla birlikte yeniden Türk vatandaşlığına geçeceğim. Ancak askerlik konusunu öncelikle araştırmam gerekiyor. Yine iki vatandaşlığa sahip olmak benim hakkım ve bundan yararlanacağım.”

‘ALMANYA GERÇEKLERİ GÖRDÜ’

Fatoş Yüksel (Emlak Danışmanı): “Türk vatandaşlığından çıkmamak için Alman vatandaşlığına başvurmamıştım. Çifte vatandaşlık üzerinde yürütülen siyasi tartışmaları hep anlamsız buldum. Birçok ülke vatandaşına bu hak tanınırken, ödedikleri vergilerle bu ülkenin refahına katkı sağlayan insanlara ‘uyuma engel’ gerekçesi gösterilerek, çifte vatandaşlık verilmedi. Ancak nihayetinde Almanya, gerçekleri gördü ve yeni yasayla birlikte çifte vatandaşlık hakkı tanıdı. İlk fırsatta gönül rahatlığıyla Alman vatandaşlığına başvuracağım.”

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‘BİRÇOK ÜLKEYE VİZESİZ GİREBİLECEĞİM’

Serap Yılmaz (İş kadını): “Alman vatandaşlığına geçmemiştim. Çünkü benim için Türk vatandaşlığı birçok açıdan gerekliydi. En önemlisi Türk vatandaşlığından çıkarak seçme hakkımızdan da oluyorduk. Benim için bu çok önemliydi. Almanya çifte vatandaşlık hakkı da tanımadığı için Alman vatandaşlığına geçmedim. Ama yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Alman vatandaşlığına geçmek için başvurumu yaptım. Alman vatandaşlığına geçerek iş kadını olarak birçok ülkeye vizesiz giriş yapabileceğim. Bu açıdan da büyük bir avantaj. Bunun dışında Almanya’da siyasi olarak söz sahibi olabileceğim. Yükselen bir aşırı sağ siyaseti var. Buna ancak siyasi anlamda seçimlerde oy vererek ‘dur’ diyebiliriz.”

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‘GECİKMİŞ BİR KARAR’

Dilek Dursun (İş kadını): “Yıllar önce Alman vatandaşlığına geçtim. Ne yazık ki Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmıştım. Ancak yeni çıkan yasayla birlikte yeniden Türk vatandaşlığına başvuracağım. Aslında gecikmiş bir karar. Çifte vatandaş olmamızın ne Almanya’ya ne de Türkiye’ye karşı bir zararı yok. Tam tersine bizler iki kültür arasında köprüyüz. İki ülke arasında iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz ve iki ülkeye de katkı sağlıyoruz. Ben yeniden Türk vatandaşlığına geçerek çifte vatandaş olmakla Almanya’ya yönelik pozitif duygularım değişmeyecek. Ancak yıllardır Almanya’da bu konu bir kesim tarafından suiistimal edildi. Yine de gecikmiş de olsa bu hakkımıza verilmesinden memnunum.”

‘SEÇME SEÇİLME HAKKI KULLANILABİLECEK’

Nezahat Kılınç (SPD Gelsenkirchen Yönetim Kurulu Üyesi): “Çifte vatandaşlığın kabul edilmesi iyi oldu. Aslında çok daha önceden kabul edilmesi gerekirdi. Bu konuda problemi olan çok insan vardı, bir kısmının problemi de çözülmüş olacak. Pasaport uzatması gereken her vatandaşa ‘başka ülke vatandaşlığınız var mı’ diye mektuplar gönderiliyor, dairelerde sorular soruluyordu. Bunlar ortadan kalkmış olacak. En önemlisi de, Türk vatandaşlığını bırakmak istemeyen ama yıllardır Almanya’da yaşayan, çalışan vergi ödeyen insanlar da artık Alman vatandaşlığını alacak, bu şekilde siyasal yaşama katılacak seçme seçilme hakkını kullanabilecek, aidiyet duygusu daha çok gelişecek.”

Gönül Gül (Büfe sahibi): “Aslında yıllarca bekledik çifte vatandaşlığı. Sadece Alman vatandaşı olanlar, Türkiye’de seçme seçilme hakkı, mülk edinme, bankalarda hesap açma gibi konularda ana vatanı olan ülkede pek çok zorlukla karşılaşıyordu, Mavi Kart pek bir işe yaramıyordu, ancak son yıllarda mavi kart elektronik ortama taşınınca sorunlar biraz çözüldü, ama yine de mavi kartla şubelere gitmeden hesap açamıyorsun yine yabancı muamelesi görüyorsun. Bu bakımdan Türk vatandaşlığımızı geri almak, eskisi gibi seçme seçilme de dahil olmak üzere tüm haklarımızdan yararlanmak için faydalı olacaktır. Ancak Almanya tarafında bazı çekincelerim var. Özellikle son yıllarda ırkçılığın yabancı düşmanlığının arttığı bir dönemde, yabancıların Almanya’dan sürülmesi tartışmalarının gündeme geldiği bir dönemde çifte vatandaşlığın verilmesi biraz kafamı karıştırıyor. Çünkü alternatif bir vatandaşlığın daha olacak ve herhangi bir sorunda daha çabuk gözden çıkarılacağımızı düşünüyorum.”