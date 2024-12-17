Çifte vatandaşlığa kafayı taktı

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ALMANYA’da erken genel seçimlerin 23 Şubat’ta yapılmasının yolu açıldı, partiler seçim programlarını açıklamaya başladı. Yeşiller, bugün öğleden önce düzenlediği basın toplantısında 69 sayfadan oluşan seçim programını tanıttı. “Bir insan, bir söz” sloganıyla düzenlenen basın toplantısına, Yeşiller’in başbakan adayı Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Yeşiller Eş Başkanları Franziska Brandtner ile Felix Banaszak, Genel Sekreter Pegah Edalatian ve Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock katıldı. “Biz insanlara güveniyoruz, biz ülkemize güveniyoruz” diyen Habeck, iktidarda söz sahibi olmaya hazır olduklarını vurguladı. “Hükümetin başındaki, farklı çıkarları da buluşturma yetisine sahip olmalı” diyen Habeck, dolaylı bir şekilde Başbakan Olaf Scholz’u da eleştirdi.

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Franziska Brantner, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Felix Banaszak

YATIRIMA TEŞVİK

Yeşiller Partili politikacılar, Almanya’da son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluğun giderilmesi için yeni teknik alanlara yönelik yatırımların teşvik edileceğini vurguladılar. Kredi yoluyla bir ‘Almanya Fonu’ oluşturulacağını ve yatırımcılara bu fondan destek verileceğini de söylediler. Yeşiller’in hedeflerinin başında, iç güvenliğin yanı sıra Almanya’nın savunma sisteminin geliştirilmesi, bu alanda Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte hareket edilmesi, düzensiz göçün engellenmesi, yurt dışından kalifiye eleman gelmesinin cazip hale getirilmesi ve bu ülkenin bir parçası olan toplumsal refaha ve zenginliğe önemli katkılarda bulunan göçmen kökenlilerin her alanda eşit haklara sahip olması için gereken adımların atılması yer aldı.

Yeşiller’in programında ayrıca şunlara da yer verildi:

* Yeni kalorifer monte ettirenlere destek.

* Çin ve ABD’de değil, Avrupa’da üretilen elektrikli otomobil satın alanlara parasal destek verilecek.

* Asgari saat ücreti 2025 yılında 15 Euro’ya yükseltilecek.

* Milyarderlerden ‘özel vergi’ alınacak.

Friedrich Merz, Markus Söder

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CDU/CSU: ‘İKTİDARA HAZIRIZ’

“Almanya için politik değişim” sloganıyla altında hazırlanan ve 77 sayfadan oluşan seçim programını oy birliğiyle kabul eden CDU/CSU ise iktidarı devralmaya hazır olduklarını yinelediler. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ile CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bugün öğleye doğru ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, “3 yıllık muhalefet döneminden sonra yeniden hükümet etmeye ve ülkemizi, toplumumuzu daha ileriye taşımak istiyoruz” dediler. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin iç sürtüşmeler nedeniyle çöktüğüne işaret eden Merz, “Biz kavgasız, dövüşsüz bir hükümetle, karşılıklı güven içinde bu ülkeyi yönetmeye talibiz” dedi, özellikle iç güvenliğe, Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesine, Almanya’da olduğu gibi dünyada da barışın korunmasından yana bir politika izleyeceklerini vurguladı. Merz, “Bu seçim, bir politik değişim seçimi olacak. Her şeyin hemen daha iyi olacağı sözünü vermiyorum ama bu güzel ülkemizi başbakan olarak daha ileriye götürmeye söz veriyorum” dedi.

CSU lideri Markus Söder de Scholz hükümetinin yanlış siyasi kararlarla Almanya’yı çıkmaza sürüklediği görüşünü savunurken, ekonomik alanda yaşanan durgunluğun giderilmesi, iş yerlerinin korunması, ülkenin ve insanların refahı için gereken her türlü adımı atmaya hazır olduklarını vurguladı.

CDU/CSU’nun seçim programının göçle ilgili bölümünde şunlar yer aldı:

* Kaçak göçmenler geri gönderilecek.

* Sığınmacıların aile birleşimi yoluyla diğer fertlerini getirmelerine izin verilmeyecek.

* Haklarında sınır dışı kararı verilmiş olanlara sadece yiyecek ve içecek yardımı yapılacak.

* Sınır dışı işlemleri hızlandırılacak.

* Sığınma başvuruları, Almanya yerine üçüncü ülkelerde de değerlendirilecek.

* Çifte vatandaşlık ve hızlı vatandaşlık uygulaması iptal edilecek.