BERLİN / Fotoğraflar: dpa, Alamy.com
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 11:01
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Almanya’da bugün yürürlüğe giren ‘Modern Vataşlık Yasası’ ile birlikte ‘çifte vatandaşlığın’ da yolu açıldı. En çok merak edilen konulardan biri ise askerlik oldu: “Çifte vatandaş olan askerliği ne yapacak?”
ALMANYA’da yaşayan göçmen kökenlilerin özellikle de 60 yılı aşkın süredir bu ülkeyi ikinci vatan edinen Türkiye kökenlilerin uzun yıllardır hayalini kurduğu ‘çifte vatandaşlığa’ olanak sağlayan ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ bugün yürürlüğe girdi. Çok sayıda vatandaş daha ilk günden vatandaşlık başvurusu için harekete geçti. Bu yıl yapılacak vatandaşlık başvuruları için kişi başına 255 Euro ödenecek. Her bir çocuk için ise 51 Euro. Yeni yasaya göre herhangi bir başvuru tarihi kısıtlaması yok. Şartları yerine getiren her bir göçmen kökenli bugünden itibaren istediği zaman Alman vatandaşlığına başvuru yapabilecek.ASKERLİK ZORUNLU OLURSA...
‘Çifte vatandaşlık
’ başvurularıyla ilgili en sık sorulardan biri de askerlik oldu. “Çifte vatandaş olan askerliği ne yapacak?” Almanya’da 2011 yılından bu yana askerlik zorunlu değil. Almanya’da daha önce askerlik yapan Türkiye kökenli vatandaşlar Türkiye’de askerlikten muaf olacak. Almanya’da askerlik yapmayanlar için ise dövizle askerlik ve 35 yaşına kadar tecil hakkı devam ediyor. Almanya’da son zamanlarda zorunlu askerlik tartışmaları yeniden alevlendi. Eğer önümüzdeki genel seçimlerde hükümet değişir ve yeni hükümet ‘zorunlu askerlik’ kararı alırsa, iki ülke arasında yeni anlaşma gündeme gelebilir.2023’TE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ...
Almanya’da Federal İstatistik Dairesi verilerine göre vatandaşlığı olmayan 11 milyon yabancı yaşıyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı en az 10 yıldır bu ülkede yaşıyor. Verilere göre 2023’te 200 binden fazla kişi Alman vatandaşı oldu. Bu kişiler arasında ilk sırayı Suriyeliler alırken, Türkler ikinci sırada yer aldı.