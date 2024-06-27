Çifte vatandaş olan, askerliği ne yapacak?

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ALMANYA’da yaşayan göçmen kökenlilerin özellikle de 60 yılı aşkın süredir bu ülkeyi ikinci vatan edinen Türkiye kökenlilerin uzun yıllardır hayalini kurduğu ‘çifte vatandaşlığa’ olanak sağlayan ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ bugün yürürlüğe girdi. Çok sayıda vatandaş daha ilk günden vatandaşlık başvurusu için harekete geçti. Bu yıl yapılacak vatandaşlık başvuruları için kişi başına 255 Euro ödenecek. Her bir çocuk için ise 51 Euro. Yeni yasaya göre herhangi bir başvuru tarihi kısıtlaması yok. Şartları yerine getiren her bir göçmen kökenli bugünden itibaren istediği zaman Alman vatandaşlığına başvuru yapabilecek.

