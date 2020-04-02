Çiftçilerin umudu Merkel’de

YURT dışından mevsimlik işçilerin gelmesine izin verilmezse ürünlerin tarlada çürümesinden endişe ediliyor. Tarım işletmeleri soruna çözüm bulması için Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner’e, Bakan Klöckner de Başbakan Angela Merkel’e mektup yazdı. Klöckner, Merkel’e gönderdiği mektupta alınan sınır kapatma kararında yumuşamaya gidilmesini isterken, “Çitçileri yalnız bırakamayız. Soruna acil çözüm bulmak zorundayız” dedi. Klöckner, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşları ve özellikle de Romanya’dan gelecek mevsimlik tarım işçileri için kısıtlamaların yumuşatılmasını ve ülkeye gelmelerine izin verilmesini istedi. Almanya’nın geçtiğimiz hafta sınırlarını kapatmasıyla her yıl birkaç aylığına tarlalarda çalışmak için gelen yaklaşık 300 bin mevsimlik işçinin ülkeye girmesi engellenmiş oldu. SEBZE VE MEYVEDE SORUN

Bu karar en çok da sebze, meyve ve üzüm üreticilerini etkiledi. Almanya bu kararı alırken ülkede temel tarım ürünleri için bir sıkıntının yaşanmayacağından hareket etti. Ülkede üretilen genel gıda tüketilenden daha fazla. Ancak meyve ve sebze için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü ihtiyaç duyulan sebzenin ancak yüzde 36’sı ile meyvenin ancak yüzde 22’si Almanya’da üretiliyor. Geri kalanı Türkiye, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerden tedarik ediliyor.

Hükümete seslenen Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied de seyahat yasağının en kısa sürede kaldırılmasını talep etti. Ruckwied, “Temel gıda ürünleri için çok önemli bir sorun yok. Ancak sebze ve meyve tedariki sorunu çıkabilir. Yurt dışından getirilmesi durumunda maliyetler de artacaktır” dedi. Çiftçiler Birliği, nisan ve mayıs aylarında en az 40’ar bin yabancı mevsimlik işçiye ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor. MÜLTECİLER ÇALIŞSIN

Federal Tarım Bakanı Klöckner, tarımda ihtiyaç duyulan iş gücünün yurt dışından getirilmesini isterken, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise buna karşı çıkıyor. Seehofer mevsimlik işçilerin yerine ülkedeki mültecilerin tarlalarda çalışmasından yana. İçişleri Bakanlığı çalışabilecek durumda bulunan mülteci sayısını 156 bin olarak tahmin ediyor. Ancak mülteciler arasında kaçının bir işte çalıştığı bilinmiyor. Geri kalanların tarımda istihdam edilmesi durumunda bile iş gücü açığının giderilemeyeceği düşünülüyor. Klöckner ve Seehofer’in önceki gün bu konuyu kendi aralarında konuştuğu, ancak ikilinin anlaşmaya varamadıkları öğrenildi. Klöckner, halka yaptığı çağrıda hasat toplamada yardımcı olmalarını istedi.