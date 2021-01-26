MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÇiftçilerden hükümete traktörlü protesto
GeriAvrupa Çiftçilerden hükümete traktörlü protesto
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Çiftçilerden hükümete traktörlü protesto

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çiftçilerden hükümete traktörlü protesto
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın başkenti Berlin’e traktörleriyle gelen çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

BERLİN’e traktörleriyle gelen yüzlerce çiftçi Tarım Bakanlığı’na ilerleyerek Bakan Julia Klöckner ile görüşmek istedi fakat bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Almanya’da tarımın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getiren eylemciler, çiftçilerin de iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Çiftçilerin protesto gösterisinde traktörlerine, “Tatil, cep telefonu, otomobil ve eğlence araçları hepsi pahalı şeyler ve bunlar tüketiciler için çok önemli oluyor. Ancak tarımın ve çiftçiliğin ölmesi, ürünlerin adil bir fiyatla satışa sunulması siyasetçiler ve tüketiciler için önemsiz görülüyor” ve “İdeoloji karın doyurmaz” yazılı pankartlar asmaları dikkati çekti.

Çiftçilerden hükümete traktörlü protesto

Almanya’da çiftçiler hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirler ve yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirilmesi kararının kaldırılmasını talep ediyorlar. Çiftçiler daha sonra traktörleriyle Çevre Bakanlığı önüne giderek protestolarını orada devam ettirdiler.
Çiftçilerden hükümete traktörlü protesto

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle