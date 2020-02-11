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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Ciara Polonya’da 2 can aldı

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Ciara Polonya’da 2 can aldı

Avrupa genelinde etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, saatte 100 kilometre hıza ulaştığı Polonya’da 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, birçok kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden 52 yaşındaki anne ve 15 yaşındaki kızının Polonya’nın güneyinde bir kayak merkezinde rüzgarın söktüğü çatının üzerlerine düşmesi sonucu öldükleri belirtildi. Polonya ve Almanya’da Sabine Fırtınası adıyla da bilinen Ciara Fırtınası, ülkede ulaşımı felç etti, hava ve tren yollarında seferler iptal edildi. Birçok bölgede ise elektrik kesintileri yaşandı. Polonya Meteoroloji Servisi, fırtınanın ülkedeki etkisini yarın da devam ettireceğini açıkladı.

 

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