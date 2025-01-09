Christian Lindner’e köpüklü saldırı

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SALDIRGAN, Lindner konuşmasını yaparken bir pasta görünümlü karton tabakta sabun köpüğünü yüzüne attı. Lindner ise bu durumu sakin karşılayarak, köpüğü kadının saçlarına sürdü. Saldırının hemen öncesinde kadın, “Artık yeter!” diye bağırdı. Kadının fırlattığı karton tabakta “Özgürlük Aşkına” yazılıydı. Olay sonrası Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve güvenlik ekipleri, saldırgan kadını ve onunla ilişkili olduğu düşünülen birkaç kişiyi gözaltına aldı. Gruptaki kişiler, Lindner’e yönelik “Git çalış!” diye sloganlar attı.



Lindner, saldırı sonrası esprili bir dille, “Keşke bu krem şanti olsaydı. Solcular bana bu iyiliği yapabilirlerdi” dedi. Bir peçeteyle yüzündeki köpükleri temizleyen Lindner, “Bu savaş izlerini gururla taşıyorum” diyerek destekçilerine moral verdi. Etkinliğine ara vermeyen FDP lideri, konuşmasına devam etti.