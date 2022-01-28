CHP, yurt dışı örgütlenmesini hızlandırdı

Haberin Devamı

AÇIKLAMADA, “Genel merkezde yapılan toplantıda, partimizin Almanya’da var olan birliklerine katılımların koordine edilmesi, yeni birliklerin kurulması, bunlardan oluşacak ülke birliğinin örgütlenmesi, birliklerin sorun ve ihtiyaçlarının yerinde çözülmesi ve düzenli işleyişin korunması görevleri kapsamında yaptığımız çalışmalar konusunda bilgi vermiş, görüş ve tavsiyeleri alınmıştır” denildi. Yeni örgütlenme biçimiyle kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla en geniş kesimlerle buluşma hedefi konulduğu ifade edildi. Almanya’da daha önce eyalet bazında örgütlenen CHP dernekleri bundan böyle şehir örgütlenmesi olarak yoluna devam edecek. Yapılacak genel kurullarla şehir örgütlenmeleri yönetimleri belirlenirken, ülke genelinde ise tüm şehir örgütlenmeleri bir federasyon altında bir araya gelecek.