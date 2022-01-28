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HABERLERAvrupa Haberleri

CHP, yurt dışı örgütlenmesini hızlandırdı

#Cumhuriyet Halk Partisi#Günay Çapan Nihat Yazıcı#AVRUPADAN HABER
CHP, yurt dışı örgütlenmesini hızlandırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Almanya’daki yapılanmasını hızlandırdı. Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Koordinatör Yardımcıları Günay Çapan ve Nihat Yazıcı, genel merkeze giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı görüştü. Almanya’daki yeni yapılanma ve yeni şehir örgütlerinin kurulmasına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çapan ve Yazıcı, Almanya’ya döndükten sonra yazılı açıklama yaptı.

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AÇIKLAMADA, “Genel merkezde yapılan toplantıda, partimizin Almanya’da var olan birliklerine katılımların koordine edilmesi, yeni birliklerin kurulması, bunlardan oluşacak ülke birliğinin örgütlenmesi, birliklerin sorun ve ihtiyaçlarının yerinde çözülmesi ve düzenli işleyişin korunması görevleri kapsamında yaptığımız çalışmalar konusunda bilgi vermiş, görüş ve tavsiyeleri alınmıştır” denildi. Yeni örgütlenme biçimiyle kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla en geniş kesimlerle buluşma hedefi konulduğu ifade edildi. Almanya’da daha önce eyalet bazında örgütlenen CHP dernekleri bundan böyle şehir örgütlenmesi olarak yoluna devam edecek. Yapılacak genel kurullarla şehir örgütlenmeleri yönetimleri belirlenirken, ülke genelinde ise tüm şehir örgütlenmeleri bir federasyon altında bir araya gelecek.

CHP, yurt dışı örgütlenmesini hızlandırdı

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