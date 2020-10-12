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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

CHP Kuzey Bavyera Birliği, yeni yerine taşındı

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CHP Kuzey Bavyera Birliği, yeni yerine taşındı
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CHP Kuzey Bavyera Birliği, Nürnberg’in merkezi olan Plärrer’de Leonhard Str. 20a’daki yeni adresine taşındı.

YAKLAŞIK 160 aktif üyesi bulunan Kuzey Bavyera Birliği’nin 75 metrekare büyüklüğündeki yeni mekanının açılışına Nürnberg Başkonsolosluğu adına Muavin Konsolos Ünal Atcalıoğlu ve Türk STK temsilcileri ile birlikte pandemi nedeniyle kısıtlı davetli katıldı.

CHP Kuzey Bavyera Birliği, yeni yerine taşındı

Muavin Konsolos Ünal Atcalı tarafından kurdelesi kesilen yeni mekânın açılış konuşmasını yapan CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Rıfat Çolak, “İnsanlarımızın Türkiye ve Almanya’daki sorunlarını örgütlü bir şekilde bir araya gelerek ve fikirlerimizi de birazda bir kenara bırakarak çözmeye çalışmalıyız. Aksi takdirde özellikle de sosyal medyada boy gösteren örgütsüz toplumlar artık STK’ların da önüne geçmeye devam edecektir” dedi.

CHP Kuzey Bavyera Birliği, yeni yerine taşındı

CHP Kuzey Bavyera Birliği, yeni yerine taşındı

CHP Kuzey Bavyera Birliği, yeni yerine taşındı

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