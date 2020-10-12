CHP Kuzey Bavyera Birliği, yeni yerine taşındı

YAKLAŞIK 160 aktif üyesi bulunan Kuzey Bavyera Birliği’nin 75 metrekare büyüklüğündeki yeni mekanının açılışına Nürnberg Başkonsolosluğu adına Muavin Konsolos Ünal Atcalıoğlu ve Türk STK temsilcileri ile birlikte pandemi nedeniyle kısıtlı davetli katıldı.

Muavin Konsolos Ünal Atcalı tarafından kurdelesi kesilen yeni mekânın açılış konuşmasını yapan CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Rıfat Çolak, “İnsanlarımızın Türkiye ve Almanya’daki sorunlarını örgütlü bir şekilde bir araya gelerek ve fikirlerimizi de birazda bir kenara bırakarak çözmeye çalışmalıyız. Aksi takdirde özellikle de sosyal medyada boy gösteren örgütsüz toplumlar artık STK’ların da önüne geçmeye devam edecektir” dedi.