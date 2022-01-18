CHP İngiltere Birliği’nde Kazım Gül yeniden başkan

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LONDRA’nın kuzeyindeki Selby Centre’da yapılan seçime Kazım Gül tek aday olarak girerken, konuklar arasında CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Tekin Bingöl ile Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Hakan Hakverdi Gürbüz de vardı. Kazım Gül toplantının açılış konuşmasında “Zorlu pandemi koşullarında yüksek katılım sağlayarak, bizleri yalnız bırakmayan siz değerli üyelerimize teşekkür ederiz” dedi. Gül’ün konuşmasından sonra Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanlığı’na Tekin Bingöl seçilirken, Hakan Hakverdi Gürbüz ve CHP İngiltere’nin geçmiş dönem başkanlarından Sibel Özçelik de diğer görevlere getirildi.

OYBİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Gürbüz ve Bingöl’ün kısa konuşmalarının ardından, pandemi yüzünden 342 aktif üyeden 195 delege oy kullanabildi. 3 oy geçersiz sayılırken, oyların tamamını alan Kazım Gül yeniden başkan seçildi. Güzel ve sorunsuz bir seçim yapıldığını ifade eden Gül, “Türkiye’nin her yöresinden insanların yer aldığı yönetim kurulumuz var. Şimdi yeni dönemde yeni kadromuzla çok daha güzel işler yapacağız” dedi.

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