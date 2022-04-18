CHP Berlin’de Kenan Kolat koltuğunu korudu

872 üyeli CHP Berlin’in hafta sonunda yapılan genel kurul toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da katıldı. Türkiye’nin büyük bir değişim geçirmekte olduğunu belirten Tezcan, iç sürtüşme ve tartışmalardan uzak durup el ele vererek birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Ancak buna rağmen Berlin’de düzenlenen genel kurulda gruplar arasında görüş ayrılıkları yaşandığı gözden kaçmadı. Bazı üyeler yönetimi eleştirerek genel kurulun iptal edilmesini istedi. Bu talepleri kabul edilmeyince de aralarından bazıları salonu terk etti.TEK ADAY KOLAY
Tüzüğe göre seçme ve seçilme hakkına sahip, aidatlarını ödeyen ve kendilerine davetiye gönderilen 429 üyeden 202’si Genel Kurul’a katıldı. Seçime tek aday olarak katılan Kenan Kolat
, 152 üyenin 137’sinin desteğiyle yeniden CHP Berlin Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Oktay Çelebi, Cem Güney Torun, Alev Ayhan, Tülay Usta, Demet Kılıç, Cengiz Akça, Nezaket Kirazlı, Rıza Şahin, yedek üyeliklerine de Metin Sarıkaya, Kibriye Yapal ve Zehra Yılmaz seçildi. Denetim Kurulu üyeliklerine Kemal Aslankoç, Gülçin Yorgun, İrfan Gümüş, Disiplin Kurulu üyeliklerine de avukat Ekrem Özdemir ve avukat Sami Çakı ile Elif Ay getirildi.