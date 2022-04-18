CHP Berlin’de Kenan Kolat koltuğunu korudu

Haberin Devamı

872 üyeli CHP Berlin’in hafta sonunda yapılan genel kurul toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da katıldı. Türkiye’nin büyük bir değişim geçirmekte olduğunu belirten Tezcan, iç sürtüşme ve tartışmalardan uzak durup el ele vererek birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Ancak buna rağmen Berlin’de düzenlenen genel kurulda gruplar arasında görüş ayrılıkları yaşandığı gözden kaçmadı. Bazı üyeler yönetimi eleştirerek genel kurulun iptal edilmesini istedi. Bu talepleri kabul edilmeyince de aralarından bazıları salonu terk etti.