CHP, Almanya’da yeniden yapılanıyor!

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YENİ kurulan ve kurulacak olan CHP şehir derneklerinin tüzüğünde kamu yararına ibaresi yer alacak ve dernekler merkezi Köln’de bulunan Almanya CHP Federasyonu’na bağlı olarak faliyetlerini sürdürecek. CHP Parti Örgütü ve Yurtdışı Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya bağlı olarak çalışmalarda bulunan Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Koordinatör Hakverdi Hakan Gürbüz’ün yadımcıları Günay Çapan ile Nihat Yazıcı Nürnberg Sumach restoranda bir toplantı yaptı.

Çapan, “Almanya’daki yeni yapılanmalarımız, kamu yararına ibaresiyle hazırlanan yeni bir tüzük ile Türk konsolosluklarının bulunduğu şehirlerden başladık. Köln, Düsseldorf, Essen, Stuttgart, Koblenz, Hannover, Münster, Mannheim ve Saarbrücken örgütlenmemizi tamamladık. Nürnberg ile Münih şehirlerdeki örgütlenmelerimizi tamamlamak üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni kurulan CHP şehir örgütleri çalışmalarını, merkezi Köln’de bulunan CHP Almanya Federasyonu’na bağlı olarak yürütecek” dedi.Çapan, “Yakında düzenlenecek bir basın toplantısı ile önceden kurulan CHP Eyalet Birlikleri’nin yerini şehir örgütlerinin devraldığı, CHP Genel Merkezi’nin artık yeni kurulan CHP şehir örgütlerini dikkate alacağı bilgisi verilecek’’ diye konuştu. Üç ay içinde bölgedeki mevcut eyalet birliklerinin üyelerinin ve yeni kurulan derneklere katılacak üyelerle birlikte genel kurula gidilerek yeni yönetim kurullarının oluşacağını da sözlerine ekledi.