Cezayir’den Fransa’ya göç anlaşması uyarısı

Haberin Devamı

FRANSA Başbakanı François Bayrou’nun dün, göç konulu bakanlar kurulu toplantısında, ülkesinin Cezayir vatandaşlarına özel statü tanıyan 1968 tarihli anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmesi ve bunun için 1 ila 6 hafta süre tanıması açıklaması üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cezayir’in, Fransa’nın anlaşmayı gözden geçirme talebine kesin bir şekilde karşı çıkarak, “ültimatomları, tehditleri ve süre dayatmalarını” reddettiğini ve mütekabiliyet ilkesini uygulayacağı vurguladı.

‘CEZAYİR ULTİMATOMLARI REDDEDİYOR’

Başbakan Bayrou’nun anlaşmayı gözden geçirme talebinin reddedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Zaten içeriği ve özü tamamen boşaltılmış olan 1968 Tercihli Göç Anlaşması’na yapılacak herhangi bir müdahale, Cezayir tarafından aynı nitelikteki diğer anlaşmalar ve protokollerle ilgili benzer bir karar alınmasına yol açacaktır. Cezayir, ültimatomlar, süre dayatmaları ve tehditlerle muhatap olmayı kesin bir şekilde reddediyor.”

Haberin Devamı

Bakanlığın söz konusu açıklaması, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etmesinin ardından yayınlanması dikkati çekti. Cezayir ve Fransa, 1968’de Tercihli Göç Anlaşması’nı imzalamıştı. Anlaşma, Cezayirli vatandaşların Fransa’ya geliş, gidiş, istihdam ve ikamet şartlarını düzenliyor.