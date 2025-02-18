Cezayir, Fransa’nın sınır dışı ettiği vatandaşını ülkeye almadı!

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ULUSAL basında yer alan haberlere göre, mayıs ayında Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki mahkemede 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve Fransa’ya giriş yasağı getirilen 30 yaşındaki Cezayir vatandaşı ülkesine geri gönderildi. Ancak, 9 Ocak’ta Fransa’dan sınır dışı edilen bir başka vatandaşını ülkeye kabul etmeyen Cezayir hükümeti, bu kişinin de ülkeye girişine izin vermedi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau TF1 kanalına yaptığı açıklamada, Cezayir’in iki ülke arasındaki anlaşmaya aykırı hareket ettiğini ve “hukuka saygı göstermediğini” ileri sürdü.

‘NEDEN CEZAYİR’LE ANLAŞMALARA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA OLALIM’

Retailleau, sınır dışı edilen bir kişinin Cezayir’e girebilmesi için gerekli belgelerin “geçerli bir kimlik ya da pasaport belgesi” olduğunu ancak Cezayir’in ulusal şirketi Cezayir Havayollarının bu belgelere sahip olmasına rağmen sınır dışı edilen kişiden “konsolosluk danışma belgesi” gibi ek bir belge talep ettiğini belirtti. Bu duruma tepki gösteren Retailleau, bu konuda “hangi yaptırımları uygulayabileceklerini” görüştüklerini kaydetti. Retailleau, “Cezayir, Fransa ile arasındaki anlaşmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermezken, neden biz Cezayir ile anlaşmalara saygı göstermek zorunda olalım?” ifadelerini kullandı.

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ÜLKEYE GİRİŞ İZNİ VERMEDİ

Cezayir’e karşı yeni kısıtlamaların uygulanabileceğinin sinyalini veren Retailleau, Fransa’nın Cezayir karşısında “zayıflık” göstermemesi gerektiğini söyledi. Fransa’da tutukluluk süresinin sonuna gelen ve ülkeye giriş yasağı getirilen 30 yaşındaki Cezayirli 10-11 Şubat’ta polis tarafından Cezayir’in Oran kentine gönderilmek üzere havalimanına getirilmişti. Fransa ve Cezayir arasındaki ilişkiler, son yıllarda kötüye giden seyrini karşılıklı gözaltı ve tutuklamalarla daha da gererken, Cezayir hükümeti, Fransa’nın sınır dışı ettiği Doualemn isimli sosyal medya fenomeninin 9 Ocak’ta ülkeye girişine izin vermemişti.

FRANSA-CEZAYİR İLİŞKİSİ

Fransa’nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas’ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024’te Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris’teki büyükelçisini geri çekmişti. İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor. Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris’teki İnsan Müzesi’nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa’nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.