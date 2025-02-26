Cezaevlerine o silahları kim soktu?

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Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin soru önergesine yanıt veren Berlin Senatosu, geçen yıl cezaevlerinde yapılan aramalarda 18 bıçak veya kesici aletin yanı sıra bir tabanca, iki mermi, bir cop, bir cam kırığı, bir tuğla, bir metal çubuk, sivriltilmiş bir kemer ve üç dart oku gibi tehlikeli eşyaların bulunduğunu açıkladı. Berlin Senatosu Adalet Senatörlüğü, günlük kullanılan eşyaların bile tehlikeli amaçlarla kullanılabileceğine dikkati çekerken, bu nedenle sıkı kontroller yapıldığını açıkladı. Ancak bu kontrollere rağmen, cezaevlerindeki tehlikeli eşya sayısının endişe verici boyutlarda olduğu ortaya çıktı.

ÖNLEMLER YETERSİZ Mİ?

Hapishanelerdeki bu tablo, Berlin mahkemelerinde de kendini gösterdi. Sadece Moabit’teki büyük ceza mahkemesinin girişlerinde yapılan kontrollerde, ziyaretçilerin üzerinde 1543 kesici ve delici alet bulundu. Bunun yanı sıra 6 bin 614 tehlikeli eşya daha ele geçirildi. Diğer bölge mahkemelerinde ve Berlin Yüksek Mahkemesi’nde de yüzlerce bıçak, sayısız tehlikeli alet, yüzlerce biber gazı veya göz yaşartıcı gaz içeren kaplar, makaslar ve birkaç tabanca yakalandı.

Berlin Adalet Senatörlüğü, mahkemelerin ve hapishanelerin girişlerinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını ve her türlü tehlikeli eşyaya karşı titiz bir kontrol mekanizması işletildiğini belirtti. Ancak bu kadar çok tehlikeli eşyanın ele geçirilmesi, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı yönünde eleştirilere neden oldu.