Cezaevi yerine kliniğe kapatıldı
Salı günü Berlin’de ayağında parmak arası terlikle 35 dakika içinde birbirlerine 3 kilometre uzaklıktaki iki banka şubesini soyduktan sonra bisikletle kaçan soyguncunun akli dengesinin bozuk olduğu belirlendi.
KOMŞUSUNUN güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafından tanıyarak polise ihbar etmesi sonucu yakalanan Bruno S., cezaevi yerine psikiyatri kliniğine kapatıldı. Berlin’de yayınlanan B.Z. gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre Schöneberg’deki evinde tek başına yaşayan Bruno S.’nin eşi, aralarında çıkan sorunlar nedeniyle çocuğunu alıp Brezilya’ya döndü. Berlin’e doktora çalışması yapmak üzere gelen Bruno S. ciddi maddi sorunlar yaşadı. Annesi, Bruno S.’ye ülkesinden para göndererek destek oldu. Zaman zaman sinir krizleri de geçiren Bruno S.’nin bir keresinde televizyonunu camdan aşağı attığı da haberde yer aldı.
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