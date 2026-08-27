Ceza verdiği oğlunu ormanda çıplak bıraktı

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Çocuk Koruma Mahkemesi'nde yargılanan sanık anne, gözyaşları içinde ifade verdi. Olayın kasım ayı 2025'te meydana geldiğini belirten Susann S., hafta sonu boyunca oğluyla sürekli tartıştıklarını ve pazar akşamı yaşanan bir olayın ardından "her şeyin kontrolden çıktığını" söyledi. "Artık ne yaptığımı bilmiyordum" diyerek kendini savundu .

İddianameye göre, kadın oğlunu alarak Sadisdorf yakınlarındaki ormanlık alana götürdü. Burada çocuğu arabadan indirdikten sonra soyunmasını istedi ve aracıyla uzaklaştı. Çıplak ve soğukta kalan küçük çocuk, annesinin peşinden koşmaya başladı. Bir ara otomobilin kapısını açmayı başaran çocuk, anne tarafından araçtan uzaklaştırıldı. Susann S. daha sonra tekrar araca binip kapıları kilitlerken, oğlu hala araca tutunmaya çalışıyordu. Araç hızlanınca dengesini kaybeden çocuk düştü ve ağır sıyrıklar ile ciddi bir kafa travması geçirdi .

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Olay sonrası sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen anne, oğlunun üç gün hastanede kaldığını ve şu anda bir yurtta yaşadığını belirtti. Susann S., „Oğluma asla zarar vermek istemedim" diyerek pişmanlık dile getirdi .

Ancak mahkeme başkanı, olayın vahametini açık bir dille ifade etti: "Kasım ayıydı, geceydi ve hava çok soğuktu. Çocuk çıplaktı, nerede olduğunu bilmiyordu ve siz araçla uzaklaştınız. Kendinizi onun yerine koyun! Bu çocuk ölüm korkusu yaşadı!" diyerek sanığa sert çıkıştı. Hakim, yaşananları "ruhsal işkence“ olarak nitelendirdi.

Mahkeme, sanık anne Susann S.'yi 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak ceza, denetimli serbestlik koşuluyla ertelendi.