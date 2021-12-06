Çeyrek finalde elendi

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Zeynep, Sat1 televizyonunda canlı yayınlanan programda son yarışmacı olarak sahne aldı. Her jüriden üçer yarışmacının yer aldığı çeyrek finalde yarı finale çıkacaklar seyircilerin oylarıyla belirlendi. Her takımdan iki yarışmacının üst tura çıktığı elemede Zeynep, rakibi Ann Sophie’nin çok az gerisinde kalarak elendi.

Çeyrek finalde tüm yarışmacılar İngilizce şarkı söylerken, Zeynep Avcı ise Güliz Ayla’nın ‘Öyle Sev’ şarkısını seslendirdi. Takım koçu Johannes Oerding, şarkısını seslendirmeden önce Zeynep’e övgüler yağdırdı. Oerding, “Burada hangi dilde söylediğin hiç önemli değil. Müzik duygudur ve sen bir senfonisin. Aramızda olmandan ve buraya renk katmandan dolayı, sanatınla gurur duyuyorum” dedi.

Oerding, Zeynep’i sahneye Türkçe hitap ederek davet etti. Zeynep ise arka fonda Kapadokya’da yükselen balon görüntüleri eşliğinde şarkı söyledi.