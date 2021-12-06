Çeyrek finalde elendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10u aşmasını bekliyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz#Fuat Oktay
Bir gün Nuydu, ertesi gün Omicron oldu Peki bu nasıl olduBir gün Nu'ydu, ertesi gün Omicron oldu! Peki bu nasıl oldu?#Omicron Varyantı
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
Fenerbahçede Vitor Pereiranın yeni vazgeçilmeziFenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni vazgeçilmezi!#Fenerbahçe
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Sosyal medyada çok konuşuldu Hastadan doktora akılalmaz sözlerSosyal medyada çok konuşuldu! Hastadan doktora akılalmaz sözler#Sakarya
Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı Korkutan açıklama: Artık çok geç...Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...#Omicron
Serhat Akın: Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya Fenerbahçeye gelirSerhat Akın: "Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelir"#Fenerbahçe
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
HABERLERAvrupa Haberleri

Çeyrek finalde elendi

#Voice Of Germany#Yalan#Zeynep Avcı
Çeyrek finalde elendi

‘O Ses Almanya’nın (Voice of Germany) ilk bölümünde seslendirdiği ‘Yalan’ adlı şarkıyla bir anda Türkiye ve Almanya’da adından söz ettiren Zeynep Avcı, çeyrek finalde elendi.

Haberin Devamı

Zeynep, Sat1 televizyonunda canlı yayınlanan programda son yarışmacı olarak sahne aldı. Her jüriden üçer yarışmacının yer aldığı çeyrek finalde yarı finale çıkacaklar seyircilerin oylarıyla belirlendi. Her takımdan iki yarışmacının üst tura çıktığı elemede Zeynep, rakibi Ann Sophie’nin çok az gerisinde kalarak elendi.

Çeyrek finalde elendi
Çeyrek finalde tüm yarışmacılar İngilizce şarkı söylerken, Zeynep Avcı ise Güliz Ayla’nın ‘Öyle Sev’ şarkısını seslendirdi. Takım koçu Johannes Oerding, şarkısını seslendirmeden önce Zeynep’e övgüler yağdırdı. Oerding, “Burada hangi dilde söylediğin hiç önemli değil. Müzik duygudur ve sen bir senfonisin. Aramızda olmandan ve buraya renk katmandan dolayı, sanatınla gurur duyuyorum” dedi.

Oerding, Zeynep’i sahneye Türkçe hitap ederek davet etti. Zeynep ise arka fonda Kapadokya’da yükselen balon görüntüleri eşliğinde şarkı söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Voice Of Germany#Yalan#Zeynep Avcı

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA