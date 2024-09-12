Ceylan’ın dizisi iki ödüle de aday!

BERLİN - Fotoğraflar: Andrea-Hansen - Amazon Prime Video
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 10:48
Almanya’nın en büyük yapım şirketi UFA’nın prodüksiyonu olan ve yapımcılığını Berlinli Ceylan Yıldırım’ın üstlendiği Amazon Prime orijinal dizisi ‘Maxton Hall’ (Aramızdaki Dünya), Alman Film Ödülleri ve eski adıyla Bavyera Televizyon Film Ödülleri olan ‘Blue Panther-TV ve Video Platform Ödülü’ne aday gösterildi.
'MAXTON Hall', Alman Film Ödülleri’nde ‘En iyi Drama Dizi’ kategorisinde yarışacak. Alman Film Ödülleri töreni 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Gençlik dizisi ‘Maxton Hall’, Amazon Prime video platformunda mayıs ayında yayınlandıktan sonra gösterildiği 100’e yakın ülkede reytingde ilk sırada yer almıştı. Daha önce Bavyera Televizyon Ödülü olarak bilinen ‘Blue Panther-TV ve Akış Ödülü’ 2022’den bu yana yayın sağlayıcıları ve sosyal medya formatlarındaki Alman yapımlarına da veriyor. Bavyera Televizyon Ödülü töreni ise 23 Ekim’de Münih’te düzenlenecek.DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DAVETLİ KATILDI
Yazar Mona Kasten’in 2018’de piyasaya çıkan üç bölümlük romanından uyarlanan ‘Maxton Hall’ dizisinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. ‘Maxton Hall’un dünya prömiyeri Berlin Zoo Palast sinemasında yapılmıştı. Prömiyere, dünyanın dört bir yanından bine yakın özel davetli katıldı. Dizinin ik sezonu Mona Kasten’in ‘Save me’ adlı ilk romanından uyarlandı. Dizinin ikinci sezon hazırlıkları da başladı. Ceylan Yıldırım
’ın bu sefer yapımcılığının yanı sıra dizinin baş senaristi olarak da görev alacağı öğrenildi. UFA Fiction film şirketinin prodüksiyonunda gerçekleşen dizinin çekimlerinin büyük bölümü Almanya
’da yapıldı. Filmde başrolleri Harriet Herbig-Matten ve Damian Hardung paylaşıyor. Prömiyerin ardından büyük ses getiren dizi, 9 Mayıs’ta 240’tan fazla ülke ve bölgede Amazon Prime Video’da yayına girdi.