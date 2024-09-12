Ceylan’ın dizisi iki ödüle de aday!

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'MAXTON Hall', Alman Film Ödülleri’nde ‘En iyi Drama Dizi’ kategorisinde yarışacak. Alman Film Ödülleri töreni 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Gençlik dizisi ‘Maxton Hall’, Amazon Prime video platformunda mayıs ayında yayınlandıktan sonra gösterildiği 100’e yakın ülkede reytingde ilk sırada yer almıştı. Daha önce Bavyera Televizyon Ödülü olarak bilinen ‘Blue Panther-TV ve Akış Ödülü’ 2022’den bu yana yayın sağlayıcıları ve sosyal medya formatlarındaki Alman yapımlarına da veriyor. Bavyera Televizyon Ödülü töreni ise 23 Ekim’de Münih’te düzenlenecek.