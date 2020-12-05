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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.12.2020 - 19:53 | Son Güncelleme:

Çevrecilerin kar topuna tazyikli suyu

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Çevrecilerin kar topuna tazyikli suyu
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Almanya’da çevreci aktivistler, Hessen kentindeki Dannenröder ormanında otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesildiği ve çevrenin tahrip edildiği gerekçesiyle gösteri yaptı.

A49 otobanının genişletilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları bir yıldan beri protesto eden çevrecilerin eylemine polis tazyikli suyla müdahale etti. Orta Hessen Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, uyarıları dikkate almayan çevrecilere yönelik tazyikli su kullanıldığı, bir polis kordonunu aşmaya çalışan protestocuların güç kullanılarak püskürtüldüğü belirtildi. Daha önce de aynı bölgede çevreci protestocularla polis defalarca karşı karşıya gelmişti.

Çevrecilerin kar topuna tazyikli suyu

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