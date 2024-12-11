Çevrecilerden ‘Adlon’a yeşil boya

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Zirvenin yapıldığı Adlon Oteli çevresinde bir araya gelen aktivistler, otelin kapı ve duvarlarına yeşil boya döktü. Otelin ön ve arka girişinde toplanan Greenpeace, Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) ve Last Generation (Son Nesil) gruplarından yaklaşık 300 aktivist nedeniyle polis, çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı otele sadece misafirlerin girişine izin verdi. Boyalı ellerini otelin yanında bir araca yapıştıranlara da müdahale eden polis, otelin yanındaki caddede oturma eylemi yapmaya çalışan aktivistlere izin vermeyerek oturanları kaldırıma taşıdı.

Son Nesil grubunun sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, “Gaz lobisini durdurun, temiz gaz kirli bir yalandır. Yeşil boya, Dünya LNG Zirvesi’nin yeşille yıkanmasını sembolik olarak eleştirmek için döküldü” ifadelerine yer verildi. Perşembe gününe kadar sürecek Dünya LNG Zirvesi’ne 50 ülkeden 750 üst düzey temsilcinin katıldığı öğrenildi.