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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi

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Çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de çevreci grup Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) üyeleri, otoyol için ormanların kesilmesini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

GÖSTERİCİLER sabahın erken saatlerinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı’nın önünde oturma eylemi yaptı. ‘Ana kaynaklarımızın yok edilmesini durdurun’ yazılı pankartlar taşıyan çevre aktivistleri, Hessen eyaletine bağlı Frankfurt kentinin kuzeyinde yer alan ‘Dannenroeder’ ormanının otoyol için kesilmesine son verilmesi çağrısında bulundu. ‘Ölü ağaçların cenaze töreni’ sloganıyla eylemlerini Tarım Bakanlığı önünde sürdüren göstericiler ağaç dallarını taşıyarak, ormanı simgeleyen yeşil giysiler giydi.

Çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi


Grup üyeleri 7 Ekim’de de Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) genel merkezleri önünde “Deniz Yükseliyor. Biz Öyleyiz” sloganıyla iki protesto yürüyüşü düzenleyecek ve daha sonra Brandenburg Kapısı’na yürüyecek. Grubun ayrıca bu hafta boyunca ülkenin çeşitli yerlerinde gösteri yapması bekleniyor.

Çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi

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