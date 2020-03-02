Çevre dostu zeytin çekirdeğine Almanya’dan talep var

ÇEKİRDEĞİN yerli ve kaliteli kömüre eş değer ortalama 4 bin-4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması. Burhaniye’de TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası’nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderiliyor.

Piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, bin 400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Bu yıl üretilen bin 200 ton çekirdeğin yüzde 80’inin satıldığını anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, “Burhaniye Tariş olarak 15 yıldır çekirdek üretiyoruz. Zeytin çekirdeği tutulan bir yakıt. Hava kirliliği yapmıyor. Yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. 8 yıldır Yunanistan’a ihraç ediyoruz. Şimdi de Almanya’dan talep geldi. Almanya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çekirdek üretimine devam edeceğiz” dedi.

Çekirdeği evinde kullandığını anlatan Gaye Köse de, “Zeytin çekirdeğini kullanıyorum. Çok iyi, çevre dostu bir yakacak. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.