Çevirmenlerden 14 dilde ‘Türkiye’yi yeniden keşfet’ mesajı

2014 yılında kurulan ve merkezi Ankara’da bulunan TURÇEF’in Genel Başkanı Müjgan Cingöz, salgının turizme olumsuz etkilerine karşı çevirmenler olarak Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerin dilinde bir video hazırladıklarını söyledi. Çevirmenlerin yer aldığı videoda Türkiye’nin misafirlerine güvenli turizm imkânı sağladığını vurguladıklarını belirten Cingöz, “Tüm dünya ülkelerinin Kovid-19 ile mücadele ettiği bu günlerde ülkemiz, turizm alanında tüm tedbirleri alarak misafirlerine güvenli turizm imkânı sağlamaktadır. Biz de bunu tüm ülkelerin duyması ve turizm için ülkemizi tercih etmesini istiyoruz.”

Türkiye’nin farklı bölgelerinden doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı videoda, 2017, 2018 ve 2019 yılında en çok turist gönderen ülkeleri baz aldıklarını aktaran Cingöz, “Bu ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere, İran, Gürcistan, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, ABD, Özbekistan, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bulgaristan. Biz de hazırladığımız videoda bu ülkelerin dillerinde ‘Güvenli turizm programı ile Türkiyeyi yeniden keşfet’ mesajı verdik” dedi.

Müjgan Cingöz, işaret dilinin de kullanıldığı 1 dakika 57 saniyelik videonun, TURÇEF’in ve üyelerinin sosyal medya hesaplarında yayınladığını ifade etti.