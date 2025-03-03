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Çetenin gözü lüks araçlarda

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#ALMANYA#Araba#AVRUPADAN HABERLER
Çetenin gözü lüks araçlarda
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 15:20

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Kempten kentinde, oto hırsızları lüks otomobillerin jantlarını ve seramik frenlerini sökerek 300 bin Euro’nun üzerinde hasara yol açtı.

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Kısa bir süre önce Bavyera’nın başka bir kentinde lüks otomobillerin parçalarını sökerek çalan hırsızlar, geçen hafta da eski otomobil yarışçısı Daniel Abt’a ait Kempten’deki lüks otoların modifiye edildiği şirket binasına girerek, Audi RS6 ve Audi RS Q3 tipi araçların jantlarını ve seramik frenlerini söküp götürdüler. Özel modeller için üretilen jantların fiyatının binlerce Euro ve seramik frenlerin daha da fiyatlı olduğu belirtilirken, toplam zararın 300 bin Euro’nun üzerinde olduğu açıklandı. Polis derhal devreye girdiği halde, hırsızların izine ise şimdiye kadar rastlanamadı.

TEST SÜRÜŞÜNDE FERRARI’Yİ HURDALIK ETTİ
Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Scholss Hokte-Stukenbrock beldesinde 44 yaşında bir müşteri test sürüşüne çıktığı spor Ferrari otomobiliyle kaza yaptı. Bild’in haberine göre Ferrari hurdaya döndü. 440 bin Euro’dan satışa çıkarılan Ferrari’yi satın almak isteyen ve Bielefeld’de DJ olarak çalışan bir şahıs, dün öğleden sonra test sürüşüne çıktı. Satıcıyı da yanına alarak direksiyonun başına geçen DJ, 2.5 saniyede 100 km’ye ulaşan ve saatte 340 km. yapan Ferrari ile yoldan çıkarak kenardaki bariyerlere çarptı. 1001 beygir gücündeki Ferrari tamamen kullanılamaz hale gelirken, 440 bin Euro çöpe gitti.

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#ALMANYA#Araba#AVRUPADAN HABERLER

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